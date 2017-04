Juventus Chievo streaming

Come vedere Juventus Chievo in streaming

Archiviato con il pieno di risultati e di fiducia il doppio impegno del San Paolo contro il Napoli, la Juventus si rituffa nella normalità, se così si può chiamare l’impegno di sabato contro il Chievo. Juventus Chievo arriva quasi come la quiete dopo la tempesta. La stessa che i bianconeri hanno trovato nel doppio impegno partenopeo in uno stadio letteralmente rigonfio di passione e di astio nei confronti di Gonzalo Higuain che nella gara di Coppa Italia ha ben pensato di zittire i suoi ex tifosi con una doppietta che ha reso velleitario ogni tentativo di rimonta degli azzurri.

Insomma la capolista ha superato indenne uno degli ultimi ostacoli verso il sesto titolo consecutivo mettendo già in cascina un altro record però: quella che disputerà contro la Lazio sarà la terza finale di Coppa Italia consecutiva. Insomma sulla strada della gloria e dei record che la Juve ha intrapreso con siffatta sicurezza il Chievo non sembra poter recitare il ruolo da guastafeste. La concentrazione invece si. Affrontare i clivensi con la testa rivolta già al Barcellona che sbarcherà a Torino martedì sera per i quarti di Champions potrebbe essere davvero rischioso.

Anche perché la Roma, distante ancora sei lunghezze, non aspetta altro che poter rosicchiare qualche altro punticino. Ma la forza di questa squadra è anche quella di non concedersi pause e quindi i tifosi bianconeri, potranno stare tranquilli. Juventus Chievo, come altri appuntamenti si potrebbe anche seguire in streaming.

Juventus Chievo turnover per Allegri

Dopo il tour de force contro il Napoli e in vista del Barcellona è ovvio che si parli di turnover in casa bianconera. Allegri sta seriamente pensando di concedere la maglia da titolare a Benatia e Sturaro che bene hanno fatto nella gara di coppa contro il Napoli e ovviamente ai vari Dybala, Cuadrado e Alex Sandro. Da valutare invece le condizioni di un acciaccato Mandzukic.

Juventus Chievo si rivedono Gobbi e Hetemaj

Maran proverà a fermare la locomotiva Juventus. Certo la sconfitta interna contro il Crotone non aiuta ad avere sensazioni positive, ma bisogna pur lanciare un messaggio ai propri tifosi in una stagione piuttosto anonima. Si rivedono Gobbi e Hetemaj, recuperati per il match di Torino. Tra i pali potrebbe essere rilanciato Sorrentino, avanti cerca posto Meggiorini. Problemi fisici per Rigoni, Sardo e Gamberini.

Vedere Juventus Chievo in streaming

Per vedere Juventus Chievo in streaming si potrà scegliere il servizio streaming offerto da Sky, ovvero Sky Go così da vedere le immagini anche sul pc o Mac o device mobile, ma in questo caso bisognerà essere abbonato da almeno un anno. Now Tv, invece, che è un astro della costellazione Sky, permette di vedere le partite, anche su PlayStation e Xbox, in prova gratuita per quattordici giorni. In questo caso senza abbonamento si può scegliere di vedere anche un solo evento. Gli abbonati a Mediaset Premium potranno usufruire di Premium Play la piattaforma streaming disponibile gratuitamente per gli abbonati. In alternativa resta l’ipotesi dei siti delle emittenti satellitari che operano fuori dall’Italia e che potrebbero mandare le immagini dell’evento prescelto.

Anche in Italia si sta diffondendo l’abitudine di utilizzare i siti dei bookmakers. In questo caso però bisogna prima iscriversi alla piattaforma e poi dimostrare di essere attivi attraverso le giocate.