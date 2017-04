Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 protesta in piazza forze sociali-Comitati Internet decisa

Alla base della decisione di radunarsi davanti alla sede della Camera dei deputati ci sono le novitā per le pensioni non varate dall'esecutivo.

Il clima si fa sempre più caldo e i ritardi e le scelte dell'esecutivo sulle novità per le pensioni avranno una prima conseguenza diretta e pubblicata. Tra meno di un mese il Comitato Internet a sostegno di coloro che hanno iniziato a lavorare in giovane età e che chiedono un miglior riconoscimento della loro posizione in ambito pensionistico, sarà il cuore di una protesta pubblica a Roma. Accanto a loro, come si apprende dalle ultime notizie riferite dallo stesso responsabile del Comitato Internet, ci saranno anche le forze sociali. E si tratta di una novità di rilievo, considerando la capacità di mobilitazione delle stesse organizzazioni a tutela dei diritti di lavoratori e pensionati. Insomma, potrebbe essere la volta buona per far sentire la propria voce ai piani alti dell'esecutivo, finora piuttosto sordi alle richieste avanzate negli ultimi mesi. Già, perché il faccia a faccia, tra alti e bassi, si trascina da tempo.

Protesta in piazza per le novità per le pensioni: due su tre hanno già detto sì

Si prospetta dunque un'ampia partecipazione popolare giovedì 4 maggio 2017 per quattro ore, dalle 10 alle 14. E il luogo scelto per la protesta pubblica sulle mancate novità per le pensioni non è casuale: davanti alla sede della Camera dei deputati. A oggi, stando a quanto comunicato responsabile del Comitato Internet, due delle tre principali sigle delle forze sociali hanno già confermato il loro appoggio. Si tratta della Confederazione generale italiana del lavoro e dell'Unione italiana del lavoro. Da parte della Confederazione italiana sindacati lavoratori, comunque più vicina delle altre due sigle alle posizioni dell'esecutivo, non sarebbe ancora arrivata né una conferma e né una rinuncia. Quel che appare evidente è la volontà del Comitato Internet a sostegno di coloro che hanno iniziato a lavorare in giovane età a fare sul serio e a non lasciare nulla di intentato sin da subito, prima che si arrivi alle urne.

Pressioni sull'esecutivo: le ragioni della protesta e le ultime notizie pensioni

Alla base della decisione di radunarsi proprio davanti alla sede della Camera dei deputati ci sono le novità per le pensioni varate dall'esecutivo, ritenute insoddisfacenti e non in grado di fornire le necessarie risposte alle esigenze pensionistiche dei lavoratori. I paletti piazzati - argomenta il Comitato Internet a sostegno di coloro che hanno iniziato a lavorare in giovane età - sono troppi e lasciano alla porta troppi lavoratori. Con esiti anche paradossali perché in molti non potranno presentare domanda di accesso alle mini pensioni senza oneri nonostante abbiano versato contributi previdenziale per più di 41 anni. Ecco allora che l'elenco delle rivendicazioni si compone innanzitutto

della richiesta di permettere l'accesso alla pensione con quota 41 senza eccezione; della cancellazione delle norme sull'aumento delle probabilità di vita per coloro che hanno iniziato a lavorare in giovane età.

In seconda battuta ovvero in un'ottica non di breve periodo, il Comitato Internet chiede

la riscrittura delle norme che regolano il sistema contributivo; la divisione una volta per tutto tra spesa per pensioni e spesa per assistenza.

In realtà c'è poi un altro punto che non passa inosservato ed è quello di rivedere le stesse mini pensioni con oneri, ma senza gli atti finali sulle novità per le pensioni, non ancora definiti, si rimane ancora nel limbo.