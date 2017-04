Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Cicio, Ardito, Carasi

Il punto di partenza per inquadrare le più recenti affermazioni sulle novità per le pensioni è rappresentato dall'attivismo dimostrato dai comitati online che sfruttano il web come cassa di risonanza per veicolare le loro posizioni in tema previdenziale. E una prima importante determinazione è quella raccontata dalla ultime e ultimissime notizie, secondo cui il Comitato Internet a sostegno di coloro che hanno iniziato a lavorare in giovane età ha ottenuto l'appoggio delle forze sociali (o almeno della Confederazione generale italiana del lavoro e dell'Unione italiana del lavoro) per il sit in di protesta del 4 maggio davanti alla sede della Camera dei deputati. L'intenzione è evidentemente quella di agire subito nella richiesta di correzione del progetto delle novità per le pensioni ovvero prima che termini la legislatura.

Le recenti posizioni di Antonina Cicio e conseguenze su novità per le pensioni

La posizione di Antonina Cicio, una delle coordinatrici del Comitato Internet a sostegno di coloro che hanno iniziato a lavorare in giovane età e che chiedono un miglior riconoscimento della loro posizione in ambito pensionistico, è molto semplice: il pacchetto di novità per le pensioni definito dall'esecutivo e in via di introduzione dal primo maggio (ma mancano ancora gli atti finali!) presenta così tante condizioni preliminari in riferimento a quota 41, da rivelarsi quasi inefficace. Da qui la richiesta di spazzare via i tanti paletti e di applicare una vera quota 41 ovvero permettere ai lavoratori che hanno versato contributi previdenziali per 41 anni di congedarsi senza se e senza ma. Ed è proprio questa la base da cui rivedere e migliorare le novità per le pensioni.

Le ultime posizioni di Brigida Cristina Ardito e impatto su novità per le pensioni

In fin dei conti, non c'è molta differenza rispetto alla posizione di Brigida Cristina Ardito, co-amministratrice di un altro gruppo online. Al centro dell'attenzione ci sono sempre quei lavoratori penalizzati dal sistema delle pensioni e l'indice è sempre puntato conto quanto l'esecutivo ha fatto e non fatto per migliorare la situazione. E sono proprio le mini pensioni, con o senza oneri, a suscitare la maggiore perplessità, in attesa che vengano sciolti gli ultimi nodi così da permettere ai potenziali beneficiari di capire la reale convenienza ad aderire. C'è però da capire se Brigida Cristina Ardito e gli iscritti al gruppo online parteciperanno alla protesta di piazza del 4 maggio. Sulla carta non sembrano esserci motivi ostativi, ma sarà veramente unione d'intenti?

Le ultime affermazioni di Paolo Carasi e impatto su novità per le pensioni

A chiudere il cerchio degli esponenti dei gruppi online c'è Paolo Carasi, anch'egli piuttosto scettico sulle novità per le pensioni e le ultime notizie confermano la sua posizione. Tuttavia, anche se impegnato nella battaglia per l'applicazione integrale e senza condizioni di quota 41 e convinto sostenitore dell'urgenza di approvazione di novità per le pensioni, potrebbe non prendere parte al presidio del 4 maggio. Il suo orizzonte temporale sono infatti le prossime elezioni politiche.