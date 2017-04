Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 come procede il DEF tra tante richieste differenti

Novità per le pensioni sì o no con il prossimo Documento di economia e finanza? E come si lega la questione con le tante richieste differenti e con le ultime notizie sul ciclo di riunioni in corso tra esecutivo e forze sociali? La questione sta assumendo caratteri paradossali in un contesto di saliscendi tra novità annunciate e improvvisi passi indietro. Succede ad esempio con il progetto della pensione contributiva di garanzia, proprio al centro del momento successivo sulle novità per le pensioni tra forze sociali ed esecutivo. Quello che sembrava il pilastro di un nuovo iter che avrebbe trovato nel Documento di economia e finanza una tappa intermedia, sembra adesso destinato al sacrificio. La ragione? La volontà di scommettere sul taglio imposte su occupazione. Ma viene inevitabilmente da chiedersi il senso di una mossa di questo tipo considerando che l'occupazione continua a rimanere ai minimi storici. Non sarebbe meglio puntare sulle novità per le pensioni?

Novità per le pensioni: tante richieste ma quali risultati?

Insomma, sembra che anche questa volta si ripeta un copione già visto altre volte e caratterizzato da alcuni punti in comune:

mancanza di un disegno organico su pensioni e occupazione; timore a scommettere sulle novità per le pensioni; tanta richieste di cambiamento delle pensioni ma difficoltà a raggiungere una sintesi; assenza di un budget adeguato per le novità per le pensioni.

L'esecutivo continua così a procedere quasi a tentativi su pensioni e occupazione con provvedimenti transitori o a carattere sperimentale, con improvvisa cancellazione di norme e regole approvate poco tempo prima e frettolosa approvazione di nuovi strumenti. Manca la scrittura di un progetto organico di più ampio respiro e in un orizzonte temporale più lungo. E in questo contesto le novità per le pensioni sono costantemente collocate in secondo piano. Questo esecutivo così come il precedente (in realtà le differenze di uomini e idee sono minime) non le ritiene una leva per rilanciare sviluppo, produttività e competitività, anche nel quadro di un moderato turn over generazionale. Nel frattempo l'esecutivo continua a tastare il terreno con gli schieramenti politici della maggioranza per capire come muoversi. Le forze dell'emiciclo stanno consegnando le rispettive proposte su lavoro, occupazioni, investimenti e fiscalità.

Rispetto agli anni scorsi c'è una variabile in più da tenere in considerazione: è negativa e di conseguenza condiziona le prospettive sulle novità per le pensioni. La Comunità aspetta la manovra correttiva dallo 0,2% e spera che i provvedimenti siano chiari, credibili e subito attuabili. Solo così prenderà in considerazione quella correzione dei conti che aggiusterà il saldo strutturale fino a portarlo al riparo dal rischio di una procedura per debito eccessivo. Ufficialmente si attende quindi un passo formale dell'esecutivo, previsto per metà aprile, ma ufficiosamente non si nasconde una certa preoccupazione di fronte ai rischi che la situazione politica da campagna elettorale permanente faccia deragliare le promesse. In ogni caso, la fiducia nel Paese continua a esserci, così come la volontà di aiutare.