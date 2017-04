Pensioni ultime notizie quota 100, mini pensioni, quota 100 l'emblematico caso del sistema di voto

Se si tratta della classica tempesta in un bicchiere d'acqua ovvero se il caso del Senato in cui un alfaniano è stato eletto al posto di renziano alla guida della Commissione chiamata a coordinare i lavori per la scrittura del nuovo sistema di voto, è tutto da scoprire. Ma di certo si tratta del segnale più chiaro di come sia difficile immaginare un progetto di correzione, miglioramento e di revisione delle novità per le pensioni in questa situazione. A circa un anno dalla fine della legislatura si respira un'aria di tutti contro tutti o comunque di salvaguardia del tornaconto personale in vista della chiamata alle urne. Per qualcuno, quanto è successo a Palazzo Madama è un fatto politico importante, anticamera della crisi dell'esecutivo. Per altri tutto si risolverà con un passo indietro del nuovo presidente. Ma in questo clima, come mettere mano sulle novità per le pensioni?

Novità per le pensioni: il caso del sistema di voto è la scintilla del cambiamento?

Ma proprio una nuova chiamata al voto potrebbe rivelarsi benefica per le novità per le pensioni. Con un rischio: se si andasse alle urne in tempi stretti ovvero prima che il sistema di voto venisse cambiato e uniformato tra le due Camere, il rischio di ingovernabilità sarebbe altissimo. Tanti piccoli schieramenti otterrebbero la loro rappresentanza in parlamento e nessuna delle grandi forze raggiungerebbe la quota necessaria per fare scattare il premio di maggioranza. Di conseguenza sarebbe difficile riuscire a mantenere la barra dritta e mantenere la rotta sulle novità per le pensioni e le principali questioni nell'agenda politica del Paese. Dopo la sentenza dell'Alta Corte sul sistema di voto bisogna varare una nuova legge. Alla commissione Affari costituzionali sono state depositate 29 proposte e in qualche modo occorrerà estrarne almeno una del cilindro.

In ogni caso ci sono diverse ragioni per cui mettere fine a questa legislatura potrebbe rivelersi benefico per le pensioni. Più esattamente:

gli schieramenti politici presenterebbero nuove proposte sulle novità per le pensioni; si uscirebbe dall'attuale fase di stasi sulle novità per le pensioni; i metodi attuali verrebbero messi in discussione e nuove e più efficaci norme troverebbero spazio.

Chi vuole il voto e quali ultime notizie pensioni

L'impressione è che siano gli stessi renziani a cercare l'incidente per andare subito al voto. Magari proprio subito dopo le operazioni per la scelta del nuovo segretario, proprio per sfruttare l'onda lunga di popolarità e di attenzione. Il tutto mentre il progetto della pensione contributiva di garanzia, proprio al centro del momento successivo sulle novità per le pensioni, potrebbe essere sacrificato per lasciare spazio al taglio imposte su occupazione ovvero al rapporto tra le imposte e i contributi che gravano sull'occupazione e il costo dell'occupazione complessivo. Con la certezza del voto, strategie e scelte sulle novità per le pensioni anche nel breve periodo subirebbero una decisa ed evidente sterzata.