Pensioni ultime notizie quota 100, mini pensioni, quota 100 conflitti sempre più aspri Mdp, M5S, Pd, Ap

Ci sono due piani di lettura dell'attuale situazione politica italiana che comprende anche le prospettive e le strategie sulle novità per le pensioni. Il primo è quello più tecnico del Def, inizialmente atteso per il prossimo lunedì ma per cui le ultime notizie ipotizzano uno slittamento a martedì. Il secondo è quello più politico, alla luce delle nuovi voci su una possibile chiamata alle urne prima della fine della legislatura. In realtà i due aspetti sono strettamente legati e l'ala renziana del Partito democratico invita il capo dell'esecutivo e il responsabile del Tesoro a non assumere decisioni impopolari, come l'aumento delle imposte, per scongiurare la perdita di consensi in vista del voto già subito dopo l'estate.

Siamo insomma in un clima poco sereno e assumere le decisioni migliori per il solo bene del Paese è davvero molto difficile. Non è forse un caso che il progetto della pensione contributiva di garanzia, tra l'altro al centro del momento successivo sulle novità per le pensioni tra forze sociali ed esecutivo, possa essere sacrificato per recuperare il budget necessario per tagliare le imposte sull'occupazione e dunque andando incontro alle richieste delle mondo delle imprese con un provvedimento che avrebbe molta visibilità mediatica.

Novità per le pensioni con Alternativa popolare e Movimento democratico e progressista: fanno sul serio?

Chi vuole cercare di fare ago della bilancia e far valere fino in fondo e a tutti i costi la pattuglia di parlamentari è Alternativa popolare (ex Nuovo centro destra) del ministro degli Esteri Angelino Alfano (ex ministro dell'Interno). I suoi voti sono necessari per la sopravvivenza dell'esperienza di questo esecutivo alla guida del Paese e adesso invoca risposte certe su occupazione, tutela del ceto medio, novità per le pensioni, manovra economica. L'impressione è che più di una reale volontà a incidere su questi temi, si tratti di una strategia politica in questo periodo ponte tra la fine della legislatura e la prossima chiamata alle urne. Anche perché senza cambiamenti della legge elettorale e con l'oggettiva difficoltà per qualunque forza politica di raggiungere la quota minima di voti per ottenere il premio di maggioranza, gli schieramenti minori disporranno di un potere di decidere le sorti degli esecutivi sproporzionato rispetto al consenso reale.

Differente, ma solo fino a un certo punto, è la posizione del Movimento democratico e progressista ovvero dei fuoriusciti del Partito democratico. Di differente c'è che le richieste su novità per le pensioni e occupazioni appaiono reali e non strumentali, come dimostrato dalle battaglie condotte in questi ultimi anni. E in vista della prossima legislatura le stesse tematiche saranno al centro della proposta programmatica. Anche se la cinquantina di parlamentari distribuiti tra le due Camere sono fuori dalla maggioranza, mantengono comunque un potere di rilievo al Senato per non far venire meno i voti minimi per fare restare questo esecutivo alla guida del Paese. Insomma, anche loro hanno la possibilità di staccare la spina e l'eventuale decisione è legata anche a strategie politiche.