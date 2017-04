Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Torrisi, Orlando, Speranza

Al di là del ciclo di riunioni già calendarizzato, il destino delle novità per le pensioni è legato ai fragili equilibri della politica con una maggioranza che è scivolata nel caos. L'episodio scatenante è stato l'accordo saltato che avrebbe dovuto portare Salvatore Torrisi alla guida dell'organismo interno chiamato a scrivere le norme sul nuovo sistema di voto. Solo una scusa per far saltare in banco? Le ultime affermazioni dei protagonisti aiutano a fare chiarezza.

Le recenti posizioni di Salvatore Torrisi e conseguenze su novità per le pensioni

Per ora il nuovo presidente della Commissione Affari Costituzionali, Salvatore Torrisi, non intende fare un passo indietro, anche se a chiederlo è stata il leader del suo schieramento politico. E anche se in ballo c'è la sopravvivenza di questo esecutivo e le manovre in corso per migliorare il quadro delle novità per le pensioni. E ha ribadito la sua posizione anche oggi, a distanza di 24 ore dall'esplosione del caso. In pratica in Senato non ha retto il patto di maggioranza e con voto segreto Torrisi è stato eletto a capo dell'organismo interno chiamato a scrivere le norme sul nuovo sistema di voto. La reazione della maggioranza è stata immediata e furente, forse spropositata, alla ricerca dello scontro prima ancora di un chiarimento politico. Così non si può andare avanti, dicono in tanti vicini all'ex capo dell'esecutivo. Ma Torrisi sembra non avere l'intenzione di mollare.

Le ultime posizioni di Andrea Orlando e impatto su novità per le pensioni

Anche Andrea Orlando, candidato alla guida del Partito democratico e ministro della Giustizia, considera grava l'affare Torrisi. Almeno pubblicamente si dice contrario alla crisi dell'esecutivo: vorrebbe perciò che questa esperienza arrivasse a scadenza per poi ricominciare tutto da capo. La posizione è una posizione ponte, anche dal punto di vista programmatico e quindi anche in relazione alle novità per le pensioni, tra quella dell'ala maggioritaria del Partito democratico e l'ormai ex opposizione interna che ha deciso di creare un nuovo schieramento politico. Rispetto ad altri, ha meno foga nel chiedere un ritorno immediato al voto, se non altro perché a oggi le possibilità che possa conquistare la leadership del Partito democratico sono poco, come dimostrato dallo scrutinio delle preferenze dei circoli.

Le ultime affermazioni di Roberto Speranza e impatto su novità per le pensioni

Non ci sta sentirsi chiamato franco tiratore e Roberto Speranza, ex oppositore interno del Partito democratico e adesso uno dei leader del Movimento democratico e progressista, invita chi si è sentito tradito a guardarsi in casa. Le sue affermazioni sul possibile ritorno alle urne prima del tempo non sono state chiare fino in fondo, ma sui contenuti programmatici non c'è dubbio che la posizione è maggiormente spostata sull'ala sinistra. In buona sostanza c'è da credere che le novità per le pensioni saranno uno dei motivi con cui cercheranno consenso tra gli elettori, andando nella scia di quanto proposto (senza grande successo in realtà) nel corso di questi ultimi quattro anni. Nelle ultime uscite, Speranza ha più volte affermato l'importanza di mettere al centro l'occupazione e le pensioni per via dell'inefficacia delle politiche attuali.