Streaming Juventus Chievo: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Non ci sarà tregua per i bianconeri dopo il doppio difficile esame Campionato-Coppa Italia che la capolista ha sostenuto, superandolo a pieni voti, andato in scena al San Paolo contro il Napoli. Un punto prezioso che le consente di guardare con tranquillità al futuro del proprio percorso in campionato e l’approdo in finale di Coppa Italia, la terza consecutiva tanto per non perdere il vizio dei record.

Ed è stato bravo Allegri, già nella conferenza stampa del dopo Napoli Juventus a tracciare la road map e a mettere tutti sull’attenti in vista di Juventus Chievo, la prossima sfida di Serie A che la capolista non può che vincere. Per tenere a bada il tentativo, che comunque appare quanto mai velleitario della Roma di rifarsi sotto, e per presentarsi al top della convinzione nei propri mezzi, al vero spartiacque di questa stagione: la sfida al Barcellona nella competizione calcistica più prestigiosa d’Europa. Quello sarà il vero termometro delle ambizioni bianconere.

Se infatti il Campionato e la Coppa Italia rappresentano obiettivi molto alla portata della corazzata torinese è proprio sulla conquista del titolo continentale che si staglia il confine tra stagione faraonica e solita stagione da vincente. Intanto si comincia con Juventus Chievo e saranno in tanti a vedere questa sfida live gratis sui siti streaming che daranno questa opportunità.

Juventus Chievo Barzagli-Chiellini al centro della difesa

Di sicuro le due sfide contro il Napoli hanno risucchiato energie fisiche e mentali ai bianconeri anche se la gestione sapiente di Max Allegri ha ridotto al minimo le scorie nelle gambe dei suoi campioni. Contro il Chievo comunque il tecnico livoernese darà probabilmente spazio alla coppia di centrali difensivi composta da Barzagli e Chiellini così da concedere il meritato riposo a un gladiatore come Bonucci. Da valutare le condizioni di Mandzukic che potrebbe essere tenuto a riposo anche in caso di disponibilità dopo i problemi fisici.

Juventus Chievo Gamberini, Sardo e Rigoni out

Gamberini, Sardo e Rigoni saranno invece out visto che non saranno in grado di ristabilirsi in pieno dai problemi muscolari che ne hanno minato la preparazione infrasettimanale. Maran invece potrà sorridere grazie al rientro di Gobbi ed Hetemaj, mentre Sorrentino potrebbe tornare a difendere la porta clivense.

Juventus Chievo live gratis su siti streaming

E allora quelli che vorranno avvalersi di un’alternativa allo stadio o alla pay per view devono organizzarsi su come vedere Juventus Chievo live gratis in streaming. Una delle modalità che sta riscuotendo sempre maggior successo è quella fornita dai siti che operano fuori dai patri confini.

Come ad esempio Birmania Myanmar, National TV, Finlandia Yleisradio Oy, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Colombia Radio Cadena Nacional, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema.

Per chi è alla ricerca di una qualità ancora maggiore e ha sottoscritto l’abbonamento resta in piedi la possibilità che le due maggiori emittenti della pay per view, Sky e Mediaset streaming di Sky e Mediaset Premium rispettivamente con Sky Go e Mediaset Play. I non abbonati possono valutare l’offerta di Now Tv che per quattordici giorni garantisce la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma oltre che consentire anche l’acquisto di un singolo evento. Resta in piedi l’alternativa dei siti dei bookmakers che richiedono l’iscrizione obbligatoria alla piattaforma, l’apertura di una linea di credito e la frequenza nelle scommesse.