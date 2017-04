Juventus Chievo streaming. Come e dove vedere link

Battere il Chievo per la Juve sarà come aggiungere un altro tassello nello splendido mosaico che la squadra dei record sta costruendo anche quest’anno non solo in campionato. Vincere aiuta a vincere

Chi ben comincia è a metà dell’opera recita un vecchio proverbio. E la Juventus sembra iniziare ogni tappa del percorso che potrebbe culminare con una grande gioia a fine stagione, nel migliore dei modi. Lo ha fatto ottenendo il massimo possibile dai due appuntamenti difficili che aprivano il mese di aprile.

La doppia sfida al Napoli, una di campionato e l’altra valida per l’accesso alla finale di Tim Cup, ha restituito una Juve ancora più forte e, per la terza volta consecutiva, impresa mai riuscita a nessuno prima di adesso, finalista di Coppa Italia dove incontrerà la Lazio. Ora è il momento di portare a compimento anche l’altra metà dell’opera.

Juventus Chievo si inquadra proprio in questa prospettiva visto che la Roma proverà fino alla fine a tenere aperte le porte della speranza in campionato, fino a quando, almeno, la matematica non reciterà il De profundis per le ambizioni di rimonta capitoline. E battere il Chievo sarà quindi un altro tassello da inserire nello splendido mosaico che la squadra dei record sta costruendo anche quest’anno. Vincere aiuta a vincere e solo il Dio del calcio sa quanta concentrazione, quanta determinazione e quanta fiducia in sé stessi ci voglia per affrontare un certo Barcellona. Allegri è stato categorico.

Testa alta e pedalare che la stagione è ancora lunga e il tecnico livornese spera di allungarla almeno fino al 3 giugno, visto che la data della finale di Coppa Italia deve essere ancora definita. Come e dove vedere in streaming questa sfida, su quali link convergere per trovare i siti giusti, saranno le grandi manovre messe in atto da tifosi ed appassionati in queste ore che precedono questi novanta minuti di gioco.

Juventus Chievo ballottaggio Sturaro-Lemina

Pjanic non è partito dal primo minuto a Napoli, dunque dovrebbe riprendersi il suo posto davanti alla difesa insieme a Marchisio. In difesa, cerca spazio Rugani: possibile riposi Bonucci. Sulle fasce ancora Lichtsteiner e Asamoah, con i brasiliani in panchina. In attacco la scelta è molto meno ampia: Mandzukic resta in dubbio mentre si ripropone il ballottaggio Sturaro-Lemina per affiancare il terzetto delle meraviglie Cuadrado, Dybala ed Higuain.

Juventus Chievo Gobbi sarà in campo

Maran si appresta ad affrontare quella che è una vera e propria bestia nera per i clivensi, oltre ad essere la squadra che sta dominando in Italia da ormai sei anni. Il tecnico trentino per l’occasione non potrà contare su Gamberini, Sardo e Rigoni che rimarranno a casa a causa di condizioni. Gobbi sarà invece sicuramente in campo al contrario di Frey che almeno di sorprese dell’ultimo minuto è destinato alla panchina.

Come e dove vedere Juventus Chievo in streaming link

L’attesa sta per finire e finalmente sia i tifosi delle due squadre che i semplici appassionati di calcio curiosi di vedere come i bianconeri affronteranno l’impegno che dopo le due partite contro il Napoli e la doppia sfida al Barcellona per i quarti di finale della Coppa dalle Grandi Orecchie, si preannuncia intenso ed interessante al tempo stesso. Sono in tanti che, non potendo vedere la sfida in altri modi, stanno pensando a come e dove vedere Juventus Chievo in streaming.

Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Lussemburgo Radio Television Luxembourgsono Ecuador RedTeleSistema, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Radio Television of Kosovo sono solo alcuni dei siti delle emittenti satellitari che operano fuori dall’Italia che potrebbero mandare le immagini di questa sfida e per questo una ricerca dei link sarà opportuna.

Sky Go e Mediaset Play, le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium possono essere invece utilizzate da chi ha sottoscritto un abbonamento. Interessante l’offerta di Now Tv che garantisce, a chi non ha un abbonamento la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni. Da segnalare anche la possibilità, che non sempre si realizza, di sfruttare anche i siti dei bookmakers ma bisogna prima iscriversi alla piattaforma, aprire una linea di credito online e scommettere con una certa frequenza per avere la possibilità di vedere la sfida in questione.