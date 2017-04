Juventus Chievo streaming. Siti web. Dove e come vedere

Juventus Chievo potrebbe essere considerato una sorta di ritorno alla normalità per i bianconeri dopo il bagno nella difficile bolgia di passione del San Paolo per il doppio appuntamento con la squadra di Sarri. Un ritorno alla normalità che però vede la capolista ancora più sicura dei propri mezzi visto l’esito dei due incontri nel capoluogo campano.

Il miglior modo per presentarsi all’appuntamento con il Chievo, ma soprattutto, perché nasconderlo, alla prima delle due sfide contro il Barcellona valida per l’accesso alle semifinali della competizione calcistica più prestigiosa d’Europa. La Juve ci arriva con il carico di consapevolezza, con il carico di motivazione e con il carico di convinzione. Ma prima? Prima però c’è bisogno di battere il Chievo e non sarà facile visto che i clivensi dovranno riscattarsi in qualche modo agli occhi dei loro tifosi dopo la sconfitta patita nell’ultimo turno contro il quasi spacciato Crotone.

Nonostante le previsioni sorridano ovviamente ai Campioni d’Italia in carica, intorno a questa sfida sono già iniziate le ricerche dei siti web che potrebbero mandare le immagini della sfida in streaming. Uno dei modi che potrà essere scelto da quelli che non sanno ancora dove e come vedere la sfida dello Stadium.

Juventus Chievo Rugani dal primo minuto

Massimiliano Allegri superato indenne lo scoglio del San Paolo potrà mescolare nuovamente le carte per concedere un po’ di riposo a chi ne ha più bisogno dopo sfide così impegnative, anche sotto l’aspetto mentale, appena archiviate. Anche in vista di martedì sera quando allo Stadium arriverà il ben più temibile Barcellona. In difesa potrebbe essere arrivato il momento di Rugani che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto insieme a Chiellini o a Barzagli. Bonucci riposerà come anche Mandzukic, non ancora al top. Il tecnico livornese potrebbe decidere di schierarlo solo se riterrà il suo recupero pieno.

Juventus Chievo cerca spazio Meggiorini

Il Chievo di Maran dovrà privarsi per la difficile sfida alla Juve di pedine importanti come Rigoni, Sardo e Gamberini che probabilmente non partiranno per Torino. Si rivedono invece Gobbi e Hetemaj mentre in avanti cerca spazio Meggiorini.

Dove e come vedere Juventus Chievo in streaming

Per decidere dove e come vedere Juventus Chievo in streaming si potrà scegliere tra diverse opzioni. Le soluzioni migliori sono quelle offerte dai siti web che operano fuori dai confini nazionali e che potrebbero essere, per esempio, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Finlandia Yleisradio Oy, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg Australia Special Broadcasting Service, Georgia Georgia Public Broadcasting, Austria Österreichischer Rundfunk, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Cina China Central Television, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Colombia Radio Cadena Nacional, che garantiscono anche una buona qualità audio e video.

Sky Go e Mediaset Play sono le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium e possono essere utilizzate gratuitamente solo da chi ha sottoscritto un abbonamento. Interessante l’offerta di Now Tv che garantisce, ai non abbonati la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni. Oppure, volendo, anche di comprare il singolo evento senza richiedere alcun tipo di abbonamento Infine da provare anche i siti dei bookmaker che potrebbero trasmettere le partite della Serie A sulle proprie piattaforme. In tal caso per gli utenti sarà obbligatorio iscriversi alla piattaforma e dimostrare di essere attivi, cioè di scommettere con una certa regolarità. Ovviamente di aprire prima una linea di credito online.