Juventus Chievo streaming quando e come

Non c'è bisogno di grandi teorie per capire che la sfida con il Chievo potrebbe avere risvolti pericolosi per la Juventus visto che arriva dopo il doppio confronto con il Napoli e prima del Barcellona

Per le grandi squadre funziona così. Non c’è nemmeno il tempo di festeggiare il raggiungimento del primo obiettivo stagionale, la terza finale di Coppa Italia consecutiva e anche questo è un record, ed è già tempo di rituffarsi in campionato che offre uno Juventus Chievo tutto da gustarsi. E si perché i bianconeri sono attesi dall’ennesimo esame di maturità sulla strada che porta al sesto scudetto consecutivo.

Altro record nelle corde della Vecchia Signora. Quello di affrontare, dopo due sfide molto dispendiose sotto il profilo fisico e mentale, una squadra che sulla carta appare più abbordabile. E pochi giorni prima del Gran Galà della Coppa dalle Grandi Orecchie che celebrerà il primo atto dei quarti di finale proprio a Torino con l’arrivo del grande Barcellona.

Riusciranno i bianconeri a tenere i piedi per terra e la testa ben salda sulle spalle in vista di questi appuntamenti? I tifosi, che già stanno pensando a quando e come vedere questi novanta minuti e se magari farlo dello streaming, ne sono certi. D’altra parte i loro beniamini hanno già dimostrato che tra le virtù di questa squadra che da diversi anni sta riscrivendo la storia del calcio italiano,

Juventus Chievo Benatia e Sturaro dal primo minuto

Molto probabile che Allegri risparmi alcuni dei giocatori che hanno dato di più nell’arco dei centottanta minuti giocati al San Paolo. E che quindi i bianconeri scendano in campo con una squadra frutto del turnover applicato dall’allenatore livornese. Benatia e Sturaro che hanno ben figurato al San Paolo dovrebbero partire nuovamente dal primo minuto anche contro il Chievo. In avanti intoccabile appare il trio formato da Dybala, Cuadrado e Higuain. Da valutare ancora le condizioni di un acciaccato Mandzukic.

Juventus Chievo tra i pali Sorrentino

Maran proverà a fermare la locomotiva Juventus. Certo la sconfitta interna contro il Crotone non aiuta ad avere sensazioni positive, ma bisogna pur lanciare un messaggio ai propri tifosi in una stagione piuttosto anonima. Si rivedono Gobbi e Hetemaj, recuperati per il match di Torino. Tra i pali potrebbe essere rilanciato Sorrentino, avanti cerca posto Meggiorini. Problemi fisici per Rigoni, Sardo e Gamberini.

Quando e come vedere Juventus Chievo in streaming

Dopo il tour de force superato senza troppi affanni la Juve si rituffa nella dimensione della Serie A consapevole di affrontare un cliente scomodo seppur non paragonabile, con tutto il rispetto per i clivensi, ai partenopei o, peggio ancora al Barcellona, prossima avversaria nel cammino per conquistare la Coppa dalle grandi orecchie. Una concitazione che si riverbererà febbrilmente alla ricerca dei siti giusti e per decidere quando e come vedere Juventus Chievo in streaming.

Una delle modalità più gettonate in Italia è quella di ricercare i siti delle emittenti satellitari che operano oltre confine. Birmania Myanmar, Kosovo Radio Television of Kosovo, National TV, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Lussemburgo Radio Television LuxembourgIndonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Honduras Televicentro, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, sono solo alcuni di quelli che potrebbero mandare le immagini del San Paolo.

A questi bisogna aggiungere le piattaforme streaming di Mediaset Premium e Sky, ovvero Mediaset Play e Sky Go che garantiscono anche la telecronaca in italiano. Da valutare poi la proposta di Now Tv che offre la visione gratuita del suo pacchetto per quattordici giorni oppure la possibilità di utilizzare i siti dei bookmaker stranieri. Ma bisogna conoscere i limiti che questa opportunità comporta come l’obbligo di iscriversi alla piattaforma e scommettere in maniera frequente.