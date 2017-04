Come vedere Atalanta Sassuolo in streaming

Atalanta Sassuolo è la sfida tra due squadre che adottano la medesima filosofia. Bergamo e Sassuolo possono essere considerate due isole felici per i calciatori italiani che costituiscono lo zoccolo duro delle rispettive rose. I bergamaschi hanno sempre puntato sul vivaio, che rappresenta un punto di riferimento per tutto il calcio italiano e i neroverdi, sono riusciti ad approdare in Europa lo scorso anno con una squadra composta quasi esclusivamente da italiani.

Prima di andare incontro a una stagione deludente come quella che si sta avviando alla conclusione. Certo per la squadra di Di Francesco gli stimoli per andare avanti si riducono veramente al minimo sindacale. Cercare di frenare la corsa di chi, come l’Atalanta, è alla ricerca del sogno inseguito per un intero campionato sa quasi di frustrazione. Ma la classifica non riesce a fornire nessuno spunto interessante se non questo.

E, viste le ultime prestazioni fornite, appare quanto mai improbabile che i nerazzurri possano rallentare la marcia fino a qui trionfale proprio dopo aver rosicchiato tre punticini preziosissimi nel turno precedente a una rivale del calibro dell’Inter uscita con le ossa rotte dalla sfida interna contro la Sampdoria. Si può immaginare quindi le raccomandazioni che un tecnico esperto e con una mentalità da provinciale, nel senso buono del termine, avrà certamente impartito ai suoi. C’è grande curiosità per vedere cosa succederà tra queste due squadre. E tra le tante possibilità di vedere questi novanta minuti che si annunciano davvero intensi, c’è anche lo streaming.

Atalanta Sassuolo Berisha tra i pali

Gasperini può stare tranquillo. La sua Atalanta viaggia spedita verso una storica qualificazione europea e anche contro il Sassuolo non ci saranno particolari emergenze da affrontare. Il tecnico di Grugliasco schiererà molto probabilmente Berisha tra i pali, visto che il borsino di Gollini sembra decisamente in calo. Noie muscolari per Bastoni che non parteciperà probabilmente alla sfida.

Atalanta Sassuolo Ricci ce la fa

Ricci ce la fa per la difficile trasferta contro l’Atalanta, ancora lavoro a parte invece per Gazzola. Peluso e Duncan potrebbero trovare posto tra i titolari anche se Di Francesco sta valutando il modo migliore per il loro inserimento. Ennesima puntata del ballottaggio Defrel-Matri, ma il primo sembra partire con un leggero vantaggio per conquistare una maglia da titolare.

Atalanta Sassuolo live streaming

I tifosi orobici stanno vivendo un sogno e non vorrebbero svegliarsi sul più bello. Per questo chi non riuscirà ad essere presente all’Azzurri d’Italia si sta già industriando sul come vedere Atalanta Sassuolo live in streaming. E in tanti sceglieranno la possibilità di avvalersi dei siti delle emittenti satellitari che operano lontano dai confini italiani che potrebbero mandare le immagini delle sfide del campionato italiano.

Su questa vicenda però non c’è ancora molta chiarezza visto che i tribunali europei non si sono espressi in maniera omogenea lasciando spazio a interpretazioni diverse. Cosa che può far incappare nei blocchi geografici e nella impossibilità di vedere le sfide. Ma fare un tentativo con Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg potrebbe comunque portare dei buoni frutti.

Molti, quelli che hanno sottoscritto un abbonamento ovviamente, sceglieranno le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium che sono Sky Go o Mediaset Play oppure proveranno con Now Tv. O ancora con i siti dei bookmaker che però presentano alcuni limiti come l’obbligo di iscriversi alle piattaforme, aprire una linea di credito online ed essere attivi con le scommesse.