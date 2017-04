Empoli Pescara streaming

Come vedere Empoli Pescara in streaming

Empoli Pescara potrebbe finalmente dare ai toscani quella boccata d’ossigeno che sta diventando sempre più necessaria. Troppe le settimane trascorse senza vittorie per i toscani e fa specie che nonostante questo la terz’ultima, non più il Palermo ma il Crotone sia adesso distante cinque lunghezze.

Un margine di una certa tranquillità. Ma fino a quando i ragazzi di Martusciello pensano di potere speculare su una situazione oggettivamente raccapricciante per l’orgoglio di una squadra? Sarebbe il caso di lasciare andare i calcoli e provare a mettere sul campo una determinazione che poche volte si è vista nell’arco di questa stagione. E se l’Empoli pensa di trovare un Pescara rassegnato si sbaglia di grosso. Gli uomini di Zeman hanno dimostrato contro il Milan, quindi non l’ultima arrivata, di avere cuore, grinta e gambe per provare almeno a fare più punti possibile e poi, solo alla fine tirare le somme.

Bisogna uscire dal letargo e farlo presto perché segnali di risveglio, dalle ultime tre formazioni, sono arrivati. L’unica squadra di coda a crogiolarsi in un inspiegabile brodo di giuggiole è l’Empoli. Mentre farebbe bene a svegliarsi presto dal sonno. Come al solito, all’avvicinarsi della sfida, iniziano anche le ricerche sul web dei siti che potranno dare ‘opportunità di vedere Empoli Pescara in streaming da parte di quei tifosi che non potranno essere allo stadio e né hanno un abbonamento alla pay per view.

Empoli Pescara Martusciello recupera Krunic

Martusciello recupera il sorriso sul fronte Krunic: c’è ottimismo sul recupero del bosniaco dal fastidio alla coscia. Definitivamente in gruppo Mchedlidze, così come Barba, ma con gli abruzzesi davanti dovrebbero essere confermati Thiam e Marilungo. Nel frattempo i toscani comunicano che l’intervento di Cosic è riuscito.

Empoli Pescara Gilardino e Pepe out

Andrea Coda ha pienamente recuperato dall’infortunio muscolare e ha svolto tutto l’allenamento in gruppo. Gilardino e Pepe ancora out in vista della sfida contro i toscani. I due non ce la faranno a scendere in campo e saranno in compagnia di Stendardo e Vitturini.

Come vedere Empoli Pescara in streaming

Quelli che proveranno ad avvalersi di questa possibilità dovranno solo capire come vedere Empoli Pescara in streaming. Una modalità che si sta diffondendo sempre di più anche in Italia, rappresentando una valida alternativa alla televisione è quella dei siti delle emittenti satellitari che operano fuori dall’Italia. Non sempre garantiscono la visione dell’evento prescelto e anche in termini legali non c’è ancora un pronunciamento omogeneo da parte dei tribunali europei così potrebbero sussistere blocchi geografici che ne impediscono la visione.

Ma un tentativo si può sempre fare, per esempio con Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg. Sky e Mediaset Premium con mettono a disposizione le rispettive piattaforme streaming (Sky Go e Mediaset Play) che offrono la telecronaca in italiano e sono disponibili gratuitamente solo per gli abbonati.

Chi invece ne è sprovvisto può valutare l’interessante offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni oppure anche la visione di un singolo evento con la stessa qualità della creatura di Murdoch. Infine esiste anche la possibilità di provare con i siti dei bookmakers. In questo caso è però obbligatorio iscriversi alla piattaforma, aprire un conto online e dimostrare di puntare in maniera costante per poter vedere le partite.