Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 cosa è successo per le pensioni questi 5 giorni

Le novità per le pensioni degli ultimi sette giorni sono in chiaroscuro, ma l'attenzione è sempre molto alta.

Dando uno sguardo ad ampio raggio su quanto è successo sulle novità per le pensioni negli ultimi sette giorni, il bicchiere può essere alternativamente considerato mezzo pieno o mezzo vuoto. Di positivo c'è che forze sociali ed esecutivo si sono di nuovi messi attorno a un tavolo per ragionare sulle correzioni e i miglioramenti da apportare al quadro complessivo delle novità per le pensioni. Non solo, ma come emerge della ultime notizie relative alla riunione di giovedì, qualche cambiamento ci sarà in vista del varo degli atti finali. Ma qui subentrano subito le novità per le pensioni di segno inevitabilmente negativo.

A meno di un mese dall'introduzione annunciata di mini pensioni, con e senza oneri, e di quota 41 per chi ha iniziato la propria attività professionale sin dalla minore età, gli atti non sono pronti. La conseguenza è presto detta: i potenziali beneficiari hanno poco tempo per decidere se aderire o meno alle novità per le pensioni prospettate sulla base dei numeri e delle comunicazioni ufficiali. E di negativo c'è anche il respingimento da parte dell'esecutivo e dei rappresentanti del Tesoro e del dicastero dell'occupazione di quasi tutte le richieste di aggiustamento avanzate dalle forze sociali in occasioni delle ultime riunioni. E c'è poi il limite che il debito accumulato per le mini pensioni con oneri non deve superare il 30% complessivo dell'assegno totale. Ma andiamo per ordine.

Novità per le pensioni dalle ultime riunioni

L'esecutivo ha allora frenato dinanzi alle richieste di accelerazione delle forze sociali sulle novità per le pensioni. Stando a quanto si apprende, il diritto alle mini pensioni senza oneri scatterà anche per chi ha svolto un'attività considerata faticosa (appartenenti a categorie come operai edili, macchinisti e conducenti di camion, facchini, infermieri che lavorano su turni, maestre d'asilo, operatori ecologici) per sei anni sugli ultimi sette. Si tratta evidentemente di un compromesso rispetto alla richiesta di 6 anni su 8, che metterà alla porta una fetta della platea dei lavoratori interessati. Le forze sociali hanno manifestato le proprie perplessità, ma sono riuscite a strappare la promessa all'esecutivo di affrontare la questione di eventuali ulteriori allargamenti alla verifica del primo periodo di introduzione delle mini pensioni. Semaforo rosso anche per i disoccupati a fine contratto.

A preoccupare, nonostante l'esecutivo continui a gettare acqua sul fuoco, sono dunque i tempi del varo degli atti finali sulle novità per le pensioni, quota 41 inclusa. I prossimi potrebbero essere i giorni decisivi, ma è un ritornello ripetuto da troppo tempo per cui la cautela è una condizione obbligatoria e realistica. E anche in questo caso le forze sociali non hanno nascosto la preoccupazione per il rispetto dei tempi perché un ritardo rischierebbe di vanificare le esigenze dei lavoratori di smettere anzitempo.

Ultime notizie pensioni legate al voto

E sull'intera questione delle novità per le pensioni incombe lo spettro del voto, di nuovo evocato nel corso degli ultimi sette giorni. Per qualcuno è una benedizione perché riaccenderebbe le prospettive e il dibattito. Per altri è un problema perché interromperebbe o comunque rallenterebbe l'iter in corso.