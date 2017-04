Pensioni ultime notizie quota 100, mini pensioni, quota 41 crisi banche, fallimento riunioni pensioni, trattative DEF

Dall'esecutivo è arrivata solo una parziale apertura alle richieste avanzate dalle forze sociali sulle novità per le pensioni in occasione delle ultime riunioni. Sarà allentato il requisito degli ultimi sei anni di attività continuativa richiesta a chi svolge attività particolarmente faticose per accedere alle mini pensioni senza oneri. Non è molto rispetto alle tante proposte, puntualmente riprese dalle ultime notizie, a tal punto che sono in tanti a considerare fallimentari le riunioni degli ultimi giorni. Anche e soprattutto perché ancora una volta gli atti finali sulle novità per le pensioni sono rimasti nell'ombra.

Crisi banche prima delle novità per le pensioni

Sorprende la facilità con cui lo Stato si adoperi con velocità ed efficacia nel risolvere la crisi delle banche estraendo dal cilindro le ingenti somme necessarie. Tutto corretto se si tratta di tutelare i risparmiatori, un po' meno notando come nessuna paga per i miliardi di euro andati in fumo e per la lentezza con cui si procede su altre emergenze. Il riferimento va naturalmente alle novità per le pensioni, costrette a lottare con una costante carenza di budget. Nel corso degli ultimi giorni si registra comunque che la Banca centrale europea ha avviato un procedimento sanzionatorio contro la Banca Popolare di Vicenza, contestandole una erronea informazione al pubblico in tema di requisiti di fondi propri.

Per la Banca centrale europea i vertici dell'epoca avrebbero dovuto essere a conoscenza del fenomeno del capitale finanziato con cui sono stati gonfiati gli indici patrimoniali e ne avrebbe dovuto dar conto nei bilanci. La multa ammonta a 34 milioni di euro.

Trattative Def e novità per le pensioni

Troppo precaria la situazione dei conti pubblici rispetto alle tante emergenze in campo, soprattutto quelle relative all'occupazione, per spingere sulle novità per le pensioni. Anche e soprattutto perché sul comportamento dell'Italia continua a rimanere vigile la Comunità. In ogni caso l'esecutivo sta mette a punto gli ultimi tasselli in vista della presentazione del Documento di economia e finanza che martedì prossimo (e non più lunedì) dovrebbe sbarcare in Consiglio dei ministri insieme alla manovrina chiesta dalla Comunità. Obiettivi saranno un rilancio della contrattazione di secondo livello, con nuovi sgravi per i premi dei lavoratori ma associati anche a incentivi per le imprese che decidono di adottare il contratto decentrato.

Tra i provvedimenti ci potrebbe essere pure spazio per il taglio delle imposte su occupazione. Il nuovo Documento di economia e finanza conterrà lievi revisioni delle stime macroeconomiche, a partire da un probabile innalzamento delle previsioni per il Prodotto interno lordo 2017, certamente positivo in prospettiva cambiamenti delle novità per le pensioni. Per ora l'esecutivo sta mettendo a punto anche un piano delle riforme, parte integrante del Documento di economia e finanza, in cui si porrà l'accento sull'occupazione e la lotta all'indigenza, ma non sulle novità per le pensioni.