Milan Palermo streaming

La frenata con il Pescara non lascia alternative al Milan di Montella che deve battere il Palermo per coltivare ancora ambizioni europee. Non sarà facile visto che i rosanero sono a caccia di punti

Il Milan affronterà il Palermo ben conscio di non avere alternative alla vittoria. La squadra di Montella dovrà dimostrare che l’incidente di Pescara è stato casuale e che non c’è nessuna sindrome dei rossoneri nei confronti delle piccole. La frenata in terra abruzzese ha di certo raffreddato un po’ gli entusiasmi europei, ma la contemporanea sconfitta dell’Inter ha lasciato aperto uno spiraglio nel quale il Diavolo vuole infilarsi e giocarsi le sue chance fino a quando la matematica lo consentirà.

I rosanero, reduci dalla pesante batosta interna con il Cagliari e dal sorpasso in classifica effettuato dal Crotone, sembrano aver perso il furore delle prime sfide condotte da Lopez. Ma proveranno ugualmente a conquistare punti utili più al morale che alla classifica in questo momento. Da entrambe le parti, quindi, ci sarà grande agonismo e determinazione. I tre punti sono un traguardo da raggiungere a tutti i costi. Chi si accinge a vedere Milan Palermo in streaming deve considerare che ci sono diverse possibilità per usufruire di questa possibilità.

Il pareggio di Pescara ovviamente è stata una mazzata per le ambizioni europee del Diavolo. Parzialmente temperata dalla sconfitta dei cugini interisti in casa contro la Sampdoria. Montella, contro il Palermo, proverà probabilmente a cambiare qualcosa nell’assetto della sua squadra.

Una delle novità su cui il tecnico di Pomigliano d’Arco sta lavorando da tempo è quella di far giocare Locatelli e Sosa insieme, con l’argentino che giostrerebbe da mezz’ala. Un esperimento che sembra essere giunto a maturazione e potrebbe essere concretizzato proprio nella sfida al Palermo. In attacco si rivede Suso, Ocampos quindi sarà destinato alla panchina.

Torna Diamanti e per Lopez non poteva esserci notizia migliore. La sensazione è che giocherà da spalla d’attacco di Nestorovski, ma se Lopez dovesse optare per il 4-2-3-1, assai improbabile, Sallai e Balogh affiancheranno il bomber macedone. A centrocampo non ci sarà Gazzi per squalifica e sarà Jajalo ad avere le chiavi della cabina di regia con Chochev e Bruno Henrique ai fianchi. Rispoli confermato sulla corsia di destra, mentre sul versante opposto sarà ballottaggio tra Aleesami e Pezzella.

Vedere Milan Palermo in streaming

Anche Milan Palermo probabilmente si potrà vedere live in streaming in italiano su Sky Sport e Mediaset Premium, che anche quest’anno offrono gratuitamente, solo per gli abbonati ovviamente, i servizi di streaming Sky Go e Premium Play. Ma per vedere Milan Palermo in streaming si può valutare anche la possibilità di usufruire dell’offerta di Now TV che permette di acquistare una sola gara anche a chi non è abbonato a Sky, tenendo invariata la stessa qualità che offre il canale satellitare.

Tra le altre cose è possibile anche acquistare un solo evento senza la necessità di abbonarsi alla piattaforma. Oppure bisogna ricercare pazientemente sul web i siti delle emittenti satellitari che operano al di fuori dei confini dell'Italia.

Infine da tenere in considerazione anche i portali dei bookmaker che presentano alcuni paletti come l’obbligo di iscrizione alla piattaforma e quello di essere attivi con le puntate.