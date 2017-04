Lazio Napoli streaming

Sida diretta per l'accesso alla prossima competizione calcistica più prestigiosa d'Europa. Questo, in sintesi, sarà Lazio Napoli con i biancocelesti a caccia di una vittoria che riaprirebbe i giochi

Come vedere Lazio Napoli in streaming

I destini di Lazio e Napoli si incroceranno, solo incidentalmente, domenica sera per poi riprendere la corsa verso la propria meta. Che irrimediabilmente sarà opposta. Una sorta di mors tua vita mia. Ma lo snodo dell’Olimpico rappresenterà una tappa cruciale per entrambe. Chi la spunterà, avrà quasi sicuramente eliminato dalla corsa per la partecipazione alla prossima competizione calcistica europea più prestigiosa.

Ai partenopei andrebbe bene anche il pari ma la banda di giovani scugnizzi capitanata da Sarri, che notoriamente non ha nella gestione delle sfide il proprio punto di forza, troverà un ambiente tutt’altro che accogliente. Un po’ quello che è successo alla Juventus nel doppio confronto al San Paolo dove i fischi, per la maggior parte rivolti a Higuain, hanno subissato perfino la voce dello speaker dello stadio. Destini opposti anche in Coppa Italia.

Insomma Lazio Napoli sarà una sfida dalle mille sfaccettature che avrà al centro un solo obiettivo con le fattezze di una coppa dalle grandi orecchie alla quale entrambe le squadre vorrebbero partecipare. E Simone Inzaghi, dopo il regalo ricevuto dai suoi con la conquista della finale di Tim Cup, non disdegnerebbe di fare il bis. Vedere Lazio Napoli in streaming sarà l’obiettivo di coloro che non hanno altre possibilità.

Lazio Napoli conferma per Strakosha tra i pali

Simone Inzaghi, probabilmente, non riuscirà a recuperare Marchetti per la sfida al Napoli. Sembra scontata quindi la conferma per Strakosha tra i pali della porta bianconceleste. Biglia e De Vrij sono ancora acciaccati e non sono certi della loro presenza contro il Napoli. Radu e Parolo invece saranno in campo fin dal primo minuto come l’eroe del momento Ciro Immobile che, nonostante un po’ di affaticamento, dovrebbe affrontare la sua squadra del cuore.

Lazio Napoli gli azzurri devono ricaricare le batterie

Il doppio confronto con la Juventus, dal quale il Napoli di Sarri è uscito bene per quel che riguarda il gioco espresso, meno per quanto riguarda i risultati, avrà certamente prosciugato le riserve energetiche della compagine partenopea. La prima cosa che Sarri ha chiesto agli azzurri, dopo l’inutile vittoria di mercoledì sera, è stata quella di ricaricare le batterie fisiche e mentali.

Vedere gratis Lazio Napoli in streaming

Come in altre occasioni, anche alla vigilia di questa partita è iniziata la ricerca in Rete per vedere gratis Lazio Napoli in streaming. Operazione più difficile di quanto si creda visto che spesso le soluzioni scelte non garantiscono né la buona qualità audio e video, né la garanzia a livello legale a causa della mancanza di un pronunciamento chiaro e univoco dei tribunali europei. Quelli che indichiamo di seguito, invece, possono soddisfare le esigenze dei palati più fini e sono i siti delle emittenti satellitari che operano fuori dai confini nazionali.

Si tratta, per esempio, di Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting. Bisogna però tenere presente che su questa modalità non esiste ancora un pronunciamento omogeneo da parte dei tribunali europei. E, quindi, non viene garantita la visione dell’evento che potrebbe essere oscurato anche dai blocchi geografici.

Per quelli che invece cercano una qualità ancora maggiore e hanno sottoscritto un abbonamento possono usufruire gratis delle piattaforme streaming di Sky (Sky Go) e di Mediaset Premium (Mediaset Play). Chi invece è sprovvisto dell’abbonamento potrà provare l’offerta di Now Tv che permette la visione gratuita per quattordici giorni della propria piattaforma. Oppure si può anche decidere di acquistare un solo evento senza l’obbligo di abbonarsi. Infine una delle possibilità che si sta diffondendo anche in Italia è quella offerta dai siti dei bookmakers che potrebbero mandare ugualmente le immagini della sfida, anche se sarà obbligatorio iscriversi prima alla piattaforma e dimostrare di essere attivi con le scommesse.