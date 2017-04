Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Gentiloni, Poletti, Barbagallo

Le turbolenze politiche suggeriscono di fare in fretta sulle novità per le pensioni per evitare un pericoloso stallo.

Non solo per le riunioni annunciate sulle novità per le pensioni, gli ultimi giorni sono caratterizzati da turbolenze politiche in grado di mettere in discussione l'intero percorso appena avviato per introdurre cambiamenti al progetto. Il più preoccupato è naturalmente il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che potrebbe uscire di scena prima del previsto. Ed è proprio per questo che Carmelo Barbagallo, segretario generale dell'Unione italiana del lavoro, invita Giuliano Poletti, responsabile del dicastero dell'occupazione, a fare in fretta sulle novità per le pensioni. Sia nel chiudere questo primo capitolo e sia per incamminarsi con più energia nel momento successivo.

Le recenti posizioni di Paolo Gentiloni e conseguenze su novità per le pensioni

C'è un percorso sulle novità per le pensioni che è in corso. In attesa che la partita degli atti ufficiali venga chiusa, l'iter successivo è già iniziato, ma le sue sorti sono legate alla sopravvivenza dell'esecutivo. Se dovesse saltare è inevitabile che il percorso delle novità per le pensioni subisca uno stallo. Lo sa bene il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che sta seguendo con attenzione gli sviluppi, ma con una certa moderazione. Riconosce l'esistenza di problemi, ma in qualche modo cerca di mantenere dritta la barra

Le ultime posizioni di Giuliano Poletti e impatto su novità per le pensioni

A quanto pare i tecnici del dicastero dell'occupazione e la loro guida Giuliano Poletti sono pronti a rivedere le migliori aspettative su uno dei punti che caratterizza il momento successivo delle novità per le pensioni ovvero l'adeguatezza delle pensioni degli attuali lavoratori giovani. Ricordando come le ultime notizie rimandino alla prossima riunione del 4 maggio per approfondire i dettagli, l'idea che sta maturando è di favorire il taglio delle imposte sulle occupazioni. In ogni caso si registra convergenza sull'individuazione delle platee beneficiarie della futura pensione di garanzia. La priorità viene assegnata ai parasubordinati con versamenti contributivi bassi, alle carriere discontinue, a chi aveva retribuzioni basse, alle donne impregnate in lavori di cura.

Le ultime affermazioni di Carmelo Barbagallo e impatto su novità per le pensioni

Sono almeno due le ragioni per cui la posizione delle forze sociali è scettica rispetto alle scelte più recenti dell'esecutivo. E non è da meno Carmelo Barbagallo, segretario generale dell'Unione italiana del lavoro. La prima è la mancanza di aperture rispetto alle richiesti di miglioramento del progetto delle novità per le pensioni che, con le mini pensioni e quota 41, sta per entrare in vigore. O meglio, l'unica concessione è l'ammorbidimento del requisito degli ultimi sei anni di attività continuativa richiesti ai lavoratori che esercitano attività considerate faticose per richiedere le mini pensioni senza oneri. La seconda è il ritardo su ritardo che stanno accumulando gli atti ufficiali sulle novità per le pensioni, ancora ferme al palo a una ventina di giorni dall'introduzione dei nuovi metodi.