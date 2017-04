Formula 1 Cina gara, prove e qualifiche ufficiali streaming live gratis

I tifosi della Ferrari e non solo saranno inchiodati davanti agli schermi per vedere il Gran Premio di Cina. La Rossa dovrà confermare quanto di buono fatto vedere nel Gp d'esordio a Melbourne

Sta per scattare di nuovo il semaforo verde e questa volta il grande circo della Formula 1 si è dato appuntamento nella splendida Shangai per il Gran Premio di Cina. Gara, prove e qualifiche ufficiali si potranno vedere in streaming live gratis in diversi modi. Tutti validi e in grado di soddisfare ogni esigenza. C’è chi preferisce accomodarsi sul proprio divano dopo l’abbondante pranzo della Domenica delle Palme e chi, invece, non potrà essere a casa e dovrà usufruire dei propri dispositivi mobili, smartphone o tablet per non perdersi nemmeno una curva di questo sport spettacolare.

E i tifosi della Ferrari saranno ovviamente in prima fila dopo il successo all’esordio per la Rossa di Vettel capace di detronizzare dal gradino più alto del podio quella Mercedes che ha dominato incontrastata nelle ultime stagioni. C’è curiosità per sapere se si è trattato solo di un fuoco di paglia oppure davvero quest’anno la lotta per il titolo sarà più avvincente anche grazie all’apporto della Red Bull che, a quanto pare, potrebbe intrufolarsi nella battaglia con il ruolo di terzo incomodo.

Streaming Formula 1 Cina con le emittenti non italiane

Quelli che sceglieranno di vedere in streaming il Gp di Formula 1 a Shangai in Cina ed è alla ricerca di qualche suggerimento su come fare potrà senza dubbio iniziare le ricerche sul web dei siti delle emittenti non italiane che potrebbero utilizzare questa modalità per mandare le immagini live della corsa. Anche se bisogna tenere bene in considerazione che, pur coprendo di norma tutti i Gran Premi, i blocchi geografici potrebbero impedirne la visione. Se ritenete che questa soluzione sia la più congeniale alle vostre esigenze allora potreste provare con alcuni siti:

China Central Television in Cina Yleisradio Oy in Finlandia. RedTeleSistema in Ecuador Cyprus Broadcasting Corporation a Cipro Radio Cadena Nacional in Colombia Zweites Deutsches Fernsehen in Germania Hrvatska radiotelevizija in Croazia Radiotelevizija Bosne i Hercegovine in Bosnia ed Erzegovina Georgia Public Broadcasting in Georgia Österreichischer Rundfunk in Austria.

Formula 1 streaming gratis

Ovviamente tra le diverse modalità per vedere lo streaming gratis delle gare di Formula 1 2017 non pochi sceglieranno quella offerta dalla Rai che però non manderà le immagini live di tutti i Gran Premi, ma la metà. Il real time sarà proposto sia sull’emittente che sul sito ufficiale della televisione di Stato. Inoltre si può scaricare ed installare gratuitamente anche l’app dedicata. Tutte le altre corse saranno visibili gratuitamente con la sola differenza che verranno trasmesse in differita a distanza di almeno tre ore dal via.

Formula 1 live con i siti dei bookmaker

Infine si potrebbe optare per l’altra soluzione che sta trovando sempre maggior spazio anche in Italia perché sono sempre di più quelli che la scelgono per porre fine ai dubbi su dove vedere live i Gran Premi della Formula 1 2017. Si tratta dei siti dei bookmaker che offrono una possibilità che si sta diffondendo sempre di più anche tra gli appassionati di motori e di scommesse. Che, quindi accettano di buon grado la necessità di registrarsi alla piattaforma scelta ed aprire un conto.

Per avere la possibilità di vedere l’evento in questione tutto questo non basta perché è necessario anche dimostrare di essere giocatori attivi. Gli appassionati che cercano ulteriori soluzioni che danno la possibilità di accedere alle immagini attraverso iPhone, iPad, smartphone e tablet, potranno scaricare gratuitamente l’App Official F1. Possibilità valida per chi possiede device equipaggiati con sistema operativo Android.