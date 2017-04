Bologna Roma streaming

Il Bologna dovrà riscattarsi dopo il ko con la Fiorentina. Sulla sua strada troverà una Roma decisa a conquistare i tre punti per dimenticare l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio

Come vedere Bologna Roma in streaming

Il Bologna atteso da una prova d’orgoglio con la Roma. La squadra di Donadoni si lecca ancora le ferite per la sconfitta, giunta in extremis, contro la Fiorentina e ha bisogno di una grande prestazione sia per aumentare la propria autostima ottenendo un risultato prestigioso con una grande del campionato di Serie A e sia per dare una gioia ai propri tifosi che hanno dovuto ingoiare molti bocconi amari. Ma non sarà il momento migliore per affrontare una Roma affamata di punti che dovrà anche dimenticare la delusione per l’uscita dalla Coppa Italia per mano dei cugini laziali.

E provare a rosicchiare altri punti al Napoli e, magari, alla Juventus, per provare a regalare a Spalletti, un successo in campionato tanto insperato quanto clamoroso. Sarebbe questo l’unico modo di trattenere l’allenatore di Certaldo sulla panchina giallorossa viste le sue recenti dichiarazioni. Insomma i capitolini non andranno a Bologna con la pancia piena e per i felsinei questo rappresenta un problema ulteriore che si somma alla già conclamata superiorità tecnica degli avversari di domenica.

Il Dall’Ara è un campo difficile per tutti, comunque. Sarà interessante vedere, magari in streaming, quale sarà l’approccio alla gara di entrambe le squadre.

Bologna Roma Destro recupera

Destro, tra le altre cose il grande ex di questa partita, recupera dall’infortunio e sarà a disposizione, a meno di clamorose ricadute di Donadoni contro la Roma. Anche Masina sta scalando la classifica del gradimento del tecnico rossoblù che potrebbe, quasi certamente, mandarlo in campo fin dal primo minuto. Arruolabili Rizzo e Pulgar, a centrocampo Viviani potrebbe spuntarla su Taider.

Bologna Roma Strootman sarà in campo

Strootman sarà regolarmente in campo e Spalletti può tirare un sospiro di sollievo vista l’importanza dell’olandese per l’intelaiatura giallorossa. Anche De Rossi ha smaltito ogni fastidio fisico e potrebbe prendere addirittura il posto di Paredes.

Vedere Bologna Roma in streaming

I curiosi, gli appassionati e i tifosi che vogliono vedere Bologna Roma in streaming in italiano possono scegliere tra diverse opzioni. La prima è quella di usufruire di Sky e Mediaset Premium, che anche quest’anno offrono questo servizio gratuitamente ma solo per gli abbonati, attraverso le rispettive piattaforme Sky Go e Premium Play. Ma per vedere Bologna Roma si può valutare anche la possibilità di usufruire dell’offerta di Now TV che permette di acquistare una sola gara anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare.

Infine da tenere in considerazione anche i portali dei bookmakers che però presentano alcuni paletti come l’obbligo di iscrizione alla piattaforma e quello di essere attivi con le puntate.