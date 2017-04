Formula 1 streaming su link, Rojadirecta, siti web per vedere

Una strada alternativa per vedere le gare e le qualifiche della Formula 1 in streaming è quella delle piattaforme dei bookmaker.

È iniziata la nuova stagione della Formula 1 e per vedere prove libere, qualifiche, warm up e Gran Premi anche in streaming, il punto di riferimento è rappresentato da Sky. L'emittente trasmette tutti gli appuntamenti delle quattro e consente di personalizzare la visione con il mosaico interattivo. Il pacchetto di Sky passa anche dallo streaming da smartphone e tablet ovvero dalla piattaforma Now TV anche per non abbonati, e dall'app Sky Go, gratuitamente scaricabile ma i cui servizi sono riservati a chi ha sottoscritto un contratto. Si tratta di un allargamento del ventaglio delle possibilità pensato anche nell'ottica di contrastare Rojadirecta e portali simili.

Le piattaforme dei bookmaker per lo streaming Formula 1

Una strada alternativa per vedere la Formula 1 in streaming è quella delle piattaforme dei bookmaker. Non è scontato riuscire a vedere prove libere, qualifiche, warm up e Gran Premi in streaming live gratis poiché nella maggior parte dei casi occorre registrarsi, avere un conto aperto ed essere giocatori attivi. Alcuni siti non trasmettono il live streaming delle gare nei propri Paesi ma solo di quelli esteri limitando così le possibilità. Comunque è possibile tentare con i portali più frequentati in Italia. Nel mondo delle app per dispositivi mobile ovvero per smartphone e tablet, indichiamo subito quella ufficiale che propone il servizio completo ovvero la pubblicazione del calendario delle gare e delle schede su piloti e circuiti e il servizio per l'acquisto di biglietti.

Siti esteri e streaming Formula 1

Ci sono dunque varie strade per lo streaming della Formula 1 e una di queste passa dalle emittenti satellitari. In pratica è possibile fare un tentativo sui siti di quelli attivi nel mondo dei motori. Quali?

Quello australiano Special Broadcasting Service, quello austriaco Österreichischer Rundfunk, quello bosniaco Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, quello cinese China Central Television, quello colombiano Radio Cadena Nacional, quello croato Croazia Hrvatska radiotelevizija, quello cipriota Cipro Cyprus Broadcasting Corporation, quello ecuadoreño RedTeleSistema, quello finlandese Yleisradio Oy.

Non tutti lo fanno e spesso entrano in gioco limiti di natura geografica che impediscono lo streaming via web.

Formula 1 streaming italiano

Per la Formula 1, l'alternativa in chiaro e per tutti, seppur parziale, è la Rai. Lo streaming sul sito ufficiale e attraverso l'app RariPlay è garantito per una parte degli appuntamenti ed esattamente il Gran Premio del Bahrain del 16 aprile, il Gran Premio di Monaco del 28 maggio, il Gran Premio d'Austria del 9 luglio, il Gran Premio di Gran Bretagna del 30 luglio, il Gran Premio d'Italia del 3 settembre, il Gran Premio di Singapore del 17 settembre, il Gran Premio degli Stati Uniti del 22 ottobre, il Gran Premio del Messico del 29 ottobre, il Gran Premio di Abu Dhabi del 26 novembre. Tutti gli altri appuntamenti con la Formula 1 di questa stagione sono comunque proposti in replica a distanza di tre ore dalla fine delle corse.