Formula 1 2017 streaming. Dove trovare i migliori siti web

Sono varie le possibilità per seguire vedere in streaming prove libere, qualifiche, warm up e gare della Formula 1 2017. Solo Sky ne offre 2: l'app Sky Go, gratuitamente scaricabile ma disponibile per i solo abbonati all'emittente e utile per seguire anche il resto della programmazione, per la visione in mobilità da smartphone e tablet; la piattaforma web Now TV per la cui fruizione non è necessario sottoscrivere alcun contratto.

Seppur ristretto a un numero limitato di corse, anche la Rai propone la diretta web sul suo portale e attraverso l'app RaiPlay, liberamente scaricabile sia da iPhone e e iPad sia da smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android o Windows 10 Mobile. Nel dettaglio i prossimi appuntamenti con il Gran Premio del Bahrain del 16 aprile, il Gran Premio di Monaco del 28 maggio, il Gran Premio d'Austria del 9 luglio, il Gran Premio di Gran Bretagna del 30 luglio, il Gran Premio d'Italia del 3 settembre, il Gran Premio di Singapore del 17 settembre, il Gran Premio degli Stati Uniti del 22 ottobre, il Gran Premio del Messico del 29 ottobre, il Gran Premio di Abu Dhabi del 26 novembre. Occorre segnalare come comunque Viale Mazzini proporrà la differita di tutte le gare mancanti a distanza di poche ore dalla loro fine.

Streaming Formula 1 2017 con i siti dei bookmaker

Per gli utenti italiani c'è anche lo streaming Formula 1 2017 sui siti dei bookmaker. Anche in questo caso non è scontato riuscire a vedere le sfide in live streaming poiché quasi sempre è necessario essere iscritti a uno di questi portali, avere un conto aperto ed essere giocatori attivi. Si tratta evidentemente di paletti difficilmente aggirabili, ma sono in tanti a consigliare, e a seguire di persona, di provare questo sistema per lo streaming dei Gran Premi del campionato di Formula 1.

Formula 1 2017 streaming con i portali delle emittenti non italiane

Tra le possibilità per lo streaming della Formula 1 2017 c'è poi quella dei siti delle emittenti non italiane. Tra i tanti su cui è possibile tentare di vedere le corse della Formula 1 ci sono quelli riferiti alle emittenti

di Malta con Public Broadcasting Services Limited, del Paraguay con Sistema Nacional De Television, del Kosovo con Radio Television of Kosovo, del Lussemburgo con Radio Television Luxembourg della Repubblica Ceca con Ceská Televize, della Macedonia con Makedonska Radio Televizija, della Serbia con Radio-televizija Srbije, del Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal, dei Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands, della Slovacchia con Slovenská Televízia.

Fra le tante app per iPhone e iPad e smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android, segnaliamo ESPN F1 che propone il conto alla rovescia all'inizio della prossima corsa, i dettagli del circuito, le informazioni storiche e il calendario delle partenze affiancato da aggiornamenti e notizie, e naturalmente quella ufficiale quella ufficiale che mette a disposizione degli utenti classifiche di gara, notizie e video esclusivi, momenti salienti al termine della corsa, programmazione, team e posizioni dei piloti nel 2017.