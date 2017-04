MotoGp streaming su link, Rojadirecta, siti web per vedere

Quali sono i metodi per vedere prove libere, qualifiche, warm up e gare della MotoGP? Gli utenti italiani possono fare in prima battuta riferimento a Sky e ai suoi servizi dedicati. Ma l'emittente propone anche una doppia possibilità per lo streaming: attraverso l'applicazione Sky Go, gratuitamente scaricabile e installabile ma riservata ai soli abbonati, per la visione in mobilità da smartphone e tablet, e con la piattaforma web Now TV. In quest'ultimo caso non è indispensabile stipulare alcun contratto e né occorre la parabola. Le promozioni offerte agli utenti variano in continuazione. In questo momento, un fine settimana con la MotoGP richiede un impegno di spesa di 9,99 euro.

MotoGP: come vedere lo streaming italiano

Una valida seppur limitata alternativa per lo streaming della MotoGP è rappresentata da TV8, raggiungibile sul numero 8 del digitale terrestre. Le sole corse che saranno proposte in in streaming sul sito ufficiale sono il Gran Premio del 4 giugno in Italia Mugello, il Gran Premio dell'11 giugno in Spagna Catalunya, il Gran Premio del 25 giugno in Olanda Assen, il Gran Premio del 6 agosto in Repubblica Ceca Brno, il Gran Premio del 13 agosto in Austria Red Bull Ring, il Gran Premio del 10 settembre a San Marino Misano il Gran Premio del 15 ottobre in Giappone Motegi, il Gran Premio del 12 novembre in Spagna Valencia.

Siti delle emittenti fuori confine per streaming MotoGP

Ci sono ancora alcun passaggi legali da chiarire, tuttavia lo streaming della MotoGP attraverso i siti delle emittenti fuori confine rappresenta una opzione aggiuntiva. Qualche nome? Alcuni esempi sono quelli

di Malta con Public Broadcasting Services Limited, del Kosovo con Radio Television of Kosovo, del Paraguay con Sistema Nacional De Television, dell'Honduras con Televicentro, dei Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands, dell'Irlanda con Raidió Teilifís Éireann, del Lussemburgo con Radio Television Luxembourg, dell'Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia, della Macedonia con Makedonska Radio Televizija, del Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal.

Non tutti i siti web trasmettono le immagini in streaming per via di blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei Paesi di provenienza.

MotoGP streaming con i portali dei bookmaker

A completamento di questa carrellata di possibilità per lo streaming della MotoGP ci sono i siti dei bookmaker. Tuttavia nella maggior parte dei casi occorre essere iscritti, avere un conto aperto ed essere attivi. Si tratta dunque di un'occasione sicuramente valida dal punto di vista teorico ma che deve fare i conti con limitazioni da cui non si scappa. Ad avvantaggiarsi solo coloro che sono soliti puntare sugli avvenimenti sportivi.

Il web rimane un sicuro punto di riferimento, a partire dal sito ufficiale motogp.com con i continui aggiornamenti proposti su quanto accade al mondo della MotoGP ovvero a piloti, scuderie e circuiti. Sono poi disponibili numerose e interessanti app per iPhone e iPad e per smartphone e tablet Android e Windows 10 Mobile. Un esempio su tutti è MotoGP Live Experience 2017 che propone anche il commento audio live e quello scritto live.