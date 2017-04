MotoGp streaming gratis diretta live

Trovano spazio i siti di bookmaker per vedere in streaming le gare della MotoGP e lo saranno anche in occasione di questo fine settimana.

Perché non scegliere la soluzione dello streaming da smartphone, tablet e PC per vedere prove libere, qualifiche, warm up e gare della MotoGP? Le possibilità non mancano. In prima battuta si segnala l'app Sky Go, collegata a Sky che trasmette l'intero campionato attraverso due emittenti gestibili con il mosaico interattivo, riservata ai soli abbonati. Per tutti e senza la necessità di legarsi a uno dei piani di abbonamento Sky, c'è invece Now TV, la piattaforma web per la visione di eventi sportivi da PC e dispositivi mobile. Le opportunità di fruizione del servizio sono variabili: in questo momento c'è l'opportunità di acquistare ticket di breve durata.

MotoGP streaming: prova, qualifiche, gara con le piattaforme delle emittenti non italiane

Alcune soluzioni valide per lo streaming di prova, qualifiche, gara della MotoGP passano dai siti delle emittenti non italiane che potrebbero trasmettere anche il live via web. Non tutti però assicurano questo automatismo. Si segnalano comunque le possibilità

in Irlanda con Raidió Teilifís Éireann, in Grecia con Ellinikí Radiofonía Tileórasi, in Georgia con Georgia Public Broadcasting, in Kosovo con Radio Television of Kosovo, in Honduras con Televicentro, in Germania con Zweites Deutsches Fernsehen, in Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia, in Lussemburgo con Radio Television Luxembourg

Ma questa con i siti delle emittenti non è comunque una procedura che offre la certezza assoluta.

Streaming italiano MotoGP

C'è poi TV8 ad allungare l'elenco delle possibilità per lo streaming della MotoGP. Ma solo di una parte delle gare, esattamente quelle della MotoGP del 4 giugno in Italia Mugello, della MotoGP dell'11 giugno in Spagna Catalunya, della MotoGP del 25 giugno in Olanda Assen, della MotoGP del 6 agosto in Repubblica Ceca Brno, della MotoGP del 13 agosto in Austria Red Bull Ring, della MotoGP del 10 settembre a San Marino Misano, della MotoGP del 15 ottobre in Giappone Motegi, della MotoGP del 12 novembre in Spagna Valencia. Ovviamente è d'obbligo citare il sito ufficiale della competizione ovvero motogp.com con tutte le prove, le qualifiche e le gare. Se tutta la stagione ha un costo di 139,95 euro nella versione MultiScreen e di 99,95 euro in quella più limitata standard (in questo caso mancano il layout personalizzato e la modalità 6 Live Feeds), non mancano soluzioni più limitate come gli abbonamenti mensili a 17,49 euro per il pacchetto MultiScreen e a 12,49 euro per la versione standard.

Siti bookmaker per vedere MotoGP streaming

Trovano poi spazio i siti di bookmaker per vedere in streaming le gare della MotoGP e lo saranno anche in occasione di questo fine settimana. Non è così semplice e immediato poiché vanno messe in conto alcune limitazioni nella maggior parte delle piattaforme, come l'apertura di un conto, un numero minimo di giocate e naturalmente la registrazione con i dati ufficiali. E anche se si tratta di una soluzione ufficiale, spesso viene negata la possibilità di guardare le corse nei circuiti al di fuori dei Paesi di provenienza.