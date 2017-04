Formula 1 Cina streaming

Come vedere il Gran Premio della Cina di Formula 1 in streaming

Semaforo verde e per i bolidi della Formula 1 sarà di nuovo tempo di Gran Premio. Questa volta, per la seconda gara del Mondiale, si farà tappa a Shangai in Cina, dove Ferrari, Mercedes e Red Bull che sembrano le sole scuderie, almeno per il momento, a poter puntare a qualcosa di più che una semplice comparsata, potranno sfidarsi a pochi giorni di distanza dal Qatar.

In quella occasione la Ferrari ha dimostrato di aver fatto grandi passi avanti rispetto alla scorsa stagione riuscendo addirittura con Vettel a tagliare per prima il traguardo e regalare una gioia che mancava da più di un anno ai propri tifosi. Vittoria che ha aperto subito degli interrogativi sull’eventuale fine del monologo Mercedes ma di sicuro la scuderia tedesca non cederà lo scettro tanto facilmente. E le dichiarazioni della vigilia, anche di piloti esperti e competitivi come Ricciardo, in forza alla Red Bull, sembrano confermare che il gap nei confronti della casa con la stella a tre punte, non è stato ancora azzerato né dalla propria scuderia, né da quella di Maranello.

Ma i tifosi, soprattutto le centinaia di migliaia del Cavallino Rampante, non si faranno certo scoraggiare da queste parole e proveranno a vedere questa gara in tutti i modi possibili, compresi quelli offerti dallo streaming.

Streaming con le emittenti non italiane

Chi sceglie di vedere in streaming il Gp di Shangai in Cina ed è indeciso su come fare può provare a ricercare sul web i siti delle emittenti non italiane che potrebbero utilizzare questa opportunità per mandare le immagini live della corsa. Anche se bisogna tenere bene in considerazione che, pur coprendo di norma tutti i Gran Premi, i blocchi geografici potrebbero impedirne la visione. Se non vi scoraggia questa possibilità allora potreste provare con alcuni siti come per esempio:

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine in Bosnia ed Erzegovina; China Central Television in Cina; Zweites Deutsches Fernsehen in Germania. Radio Cadena Nacional in Colombia; Hrvatska radiotelevizija in Croazia; Georgia Public Broadcasting in Georgia; RedTeleSistema in Ecuador; Österreichischer Rundfunk in Austria; Cyprus Broadcasting Corporation a Cipro; Yleisradio Oy in Finlandia;

Streaming gratis Formula 1 2017

Ovviamente tra le diverse modalità per vedere lo streaming gratis anche del Gran Premio di Cina di Formula 1 2017 non pochi sceglieranno quella offerta dalla Rai che però non trasmetterà tutti i Gran Premi, ma la metà. Il real time, per i Gran Premio in cui è previsto, sarà proposto sia sull’emittente che sul sito ufficiale di Viale Mazzini.

Inoltre si può scaricare ed installare gratuitamente sui propri dispositivi mobili anche l’app dedicata. Tutte le altre corse saranno visibili gratuitamente con la sola differenza che verranno trasmesse in differita a distanza di almeno tre ore dal via.

Dove vedere sui siti dei bookmaker

E una delle novità che sta riscuotendo un buon successo riguarda anche dove vedere il Gran Premio della Cina della Formula 1 2017. Si tratta di cliccare sui siti dei bookmaker che non mandano tutti gli eventi e spesso richiedono registrazione e l’apertura di un conto online, oltre alla necessità di dimostrare di scommettere con una certa frequenza. Ma per chi è alle prese con le puntate si tratta senza dubbio di un’occasione aggiuntiva per il live streaming di cui tenere conto.

Per chi cerca soluzioni alternative per iPhone e iPad e smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android, segnaliamo Official F1 App, attraverso cui avere gratuitamente a disposizione di tap classifiche, notizie e video esclusivi, momenti salienti al termine della corsa, programmazione, team e posizioni dei piloti nel 2017.