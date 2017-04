Formula 1 Cina streaming gratis live link, emittenti tv, siti web

La pista di Shangai dove questo fine settimana la Formula 1 farà tappa per il Gran Premio di Cina presenterà caratteristiche differenti rispetto a quello di Melbourne che ha certificato la rinascita della Ferrari capace con Sebastian Vettel di raggiungere il gradino più alto del podio al termine di una corsa condotta con grande intelligenza e con una macchina che finalmente sembra aver ritrovato potenza, competitività ed affidabilità.

Se il Cavallino Rampante ha potuto sorridere anche la Mercedes tutto sommato non ha sfigurato piazzando le sue macchine al secondo e al terzo posto. Sarà sempre la scuderia tedesca la squadra da battere su questi ci sono pochi dubbi nel paddock. Della stessa idea è anche Daniel Ricciardo che ha sensazioni positive per quanto riguarda la sua Red Bull dopo che il debutto a Melbourne in Australia aveva certificato mezzo secondo di divario da Ferrari e Mercedes.

Divario che a Shanghai potrebbe anche ridursi. Vedere la Formula 1 in Cina utilizzando lo streaming sarà possibile anche live gratis cercando i link, le emittenti tv, o i siti web a seconda delle proprie esigenze specifiche.

Formula 1 streaming con le emittenti non italiane

Chi sceglie di vedere il Gp di Formula 1 in Cina in streaming potrà optare anche per la soluzione che si avvicina maggiormente alle proprie preferenze. Il ventaglio è ampio e davvero interessante. Quelli che hanno abbastanza confidenza con la Rete staranno già smanettando sul web alla ricerca i siti delle emittenti non italiane che potrebbero mandare le immagini live della corsa.

Anche se bisogna tenere bene in considerazione che, pur coprendo di norma tutti i Gran Premi, i blocchi geografici potrebbero impedirne la visione. E che anche sugli aspetti legali della questione non esiste un pronunciamento omogeneo dei tribunali europei. Se non vi scoraggia questa possibilità allora potreste provare con alcuni siti come per esempio:

Hrvatska radiotelevizija in Croazia Radiotelevizija Bosne i Hercegovine in Bosnia ed Erzegovina China Central Television in Cina Cyprus Broadcasting Corporation a Cipro Zweites Deutsches Fernsehen in Germania Radio Cadena Nacional in Colombia RedTeleSistema in Ecuador Österreichischer Rundfunk in Austria Yleisradio Oy in Finlandia Georgia Public Broadcasting in Georgia.

Streaming gratis Formula 1 2017

Gli altri, magari quelli più affezionati alla tradizione, potrebbero orientarsi per vedere lo streaming gratis delle gare di Formula 1 2017, compresa quella in Cina sull’offerta della Rai che non trasmetterà in real time tutti i Gran Premi, ma la metà. Il real time sarà proposto sia sull’emittente che sul sito ufficiale di Viale Mazzini.

Inoltre è possibile scaricare ed installare gratuitamente anche l’app dedicata che consente un approccio più diretto alla visione dell’evento. Tutte le altre corse saranno visibili gratuitamente con la sola differenza che verranno trasmesse in differita a distanza di almeno tre ore dal via.

Formula 1 con siti web dei bookmaker

E sta riscuotendo un successo sempre maggiore anche la novità rappresentata dai siti web dei bookmaker che potrebbero mandare anche le immagini del Gran Premio Formula 1 di Shangai in Cina. Bisogna sapere che non tutte le corse potranno essere seguite e spesso questa opzione richiedono la registrazione obbligatoria e l’apertura di un conto, oltre alla necessità di dimostrare di essere giocatori attivi. Ma per chi è alle prese con le puntate si tratta senza dubbio di un'occasione aggiuntiva per il live streaming di cui tenere conto.

Per chi cerca soluzioni alternative per iPhone e iPad e smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android, esiste l’applicazione Official F1 App, attraverso la quale è possibile restare sempre aggiornati gratuitamente su classifiche, notizie e video esclusivi, momenti salienti al termine della corsa, programmazione, team e posizioni dei piloti per tutte le gare della stagione 2017.