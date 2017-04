Formula 1 Cina streaming gratis live. Siti web, dove e come vedere e quali link

La Ferrari è chiamata a confermare i passi in avanti mostrati nella prima gara a Melbourne e coincisi con la vittoria di Sebastian Vettel. La Mercedes è pronta a dare battaglia così come la Red Bull

La Formula 1 farà tappa in Cina per il Gran Premio di Shangai seconda prova del campionato mondiale di uno sport che suscita interesse e passione di un notevole numero di spettatori, tifosi non solo della Ferrari. Una stagione che si è aperta all’insegna delle novità, non solo sportive, ma anche regolamentari per rendere ancora più avvincente uno sport dai contenuti altamente spettacolari. Sono spariti inoltre anche i gettoni da spendere nello sviluppo dei motori, che dunque ogni squadra potrà portare avanti secondo il proprio progetto senza dover sottostare a nessuna regola imposta. Una novità positiva se si pensa a quanto fossero ormai plafonate le prestazioni delle Power Unit dei tre costruttori presenti, ossia Mercedes, Ferrari e Renault.

La Honda invece ha confermato nella prima corsa della stagione i problemi soprattutto di potenza che hanno limitato molto la performance della Mc Laren che, a questo punto può essere considerata già fuori da ogni lotta per il titolo sia piloti che costruttori con buona pace per Fernando Alonso che dopo aver lasciato la Ferrari a causa delle scarse prestazioni della Rossa al suo tempo non ha trovato nella scuderia inglese quelle condizioni che aveva sperato.

Anche in questa occasione, nonostante l’orario piuttosto mattutino, saranno in tanti i tifosi che non vorranno perdersi il gran premio della Cina anche usufruendo dello streaming gratis live. E per questo motivo stanno già cercando i siti web per dove e come vedere e quali link scegliere per riuscire in questa impresa.

Streaming con le emittenti non italiane

Chi sceglie di vedere in streaming il Gp di Shangai in Cina ed è indeciso su come fare può provare a ricercare sul web i siti delle emittenti non italiane che potrebbero utilizzare questa modalità per mandare le immagini live della corsa. Anche se bisogna tenere bene in considerazione che, pur coprendo di norma tutti i Gran Premi, i blocchi geografici potrebbero impedirne la visione anche a causa della poca chiarezza che esiste in materia dal momento che i tribunali europei. Se non vi scoraggia questa possibilità allora potreste provare con alcuni siti come per esempio:

Zweites Deutsches Fernsehen in Germania Radio Cadena Nacional in Colombia Hrvatska radiotelevizija in Croazia Radiotelevizija Bosne i Hercegovine in Bosnia ed Erzegovina China Central Television in Cina Cyprus Broadcasting Corporation a Cipro Yleisradio Oy in Finlandia Georgia Public Broadcasting in Georgia RedTeleSistema in Ecuador Österreichischer Rundfunk in Austria.

Streaming gratis Formula 1 Cina

Ovviamente tra le diverse modalità per vedere lo streaming gratis delle gare di Formula 1 2017 non pochi sceglieranno quella offerta dalla Rai che però non manderà live gratis le immagini di tutti i Gran Premi, ma solo la metà. Per il resto il real time sarà proposto anche sul sito ufficiale dell’emittente di Viale Mazzini oltre che attraverso il canale tradizionale. Inoltre si può scaricare ed installare gratuitamente anche l’app dedicata. Tutte le altre corse saranno visibili gratuitamente con la sola differenza che verranno trasmesse in differita a distanza di almeno tre ore dal via.

Dove vedere sui siti dei bookmaker

E una delle novità che sta riscuotendo un buon successo riguarda anche dove vedere i Gran Premi della Formula 1 2017. Si tratta di cliccare sui siti dei bookmaker che non mandano tutti gli eventi e spesso richiedono registrazione e l’apertura di un conto, oltre alla necessità di dimostrare di essere giocatori attivi. Ma per chi è alle prese con le puntate si tratta senza dubbio di un'occasione aggiuntiva per il live streaming di cui tenere conto.

Per chi cerca soluzioni alternative per iPhone e iPad e smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android, segnaliamo Official F1 App, attraverso cui avere gratuitamente a disposizione di tap classifiche, notizie e video esclusivi, momenti salienti al termine della corsa, programmazione, team e posizioni dei piloti nel 2017.