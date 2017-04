Bologna Roma streaming su siti web, rojadirecta, link per vedere

Sono tante le occasioni per vedere Bologna Roma in streaming, come i siti di bookmaker. Ecco come fare.

A grandi passi verso un'altra giornata con il calcio della Serie A italiana con Bologna Roma da vedere anche in streaming su smartphone, tablet e PC. Ogni sfida del campionato, in realtà, può essere seguita sul piccolo o sul grande schermo, purché si disponga di un robusto collegamento Internet. Le proposte che illustriamo non tengono conto delle soluzioni che rimandano al live streaming gratis ma illecito come Rojadirecta. Anche perché i rischi sono di vario tipo e coinvolgono sia la corretta visione delle immagini e sia lo spam eccessivo che può nascondere insidie e tentativi di truffa. A ogni modo cerchiamo di andare anche al di là delle possibilità di streaming italiano di Bologna Roma proposte da Sky e da Premium. Esistono nuove strade, anche con limiti, ma sono spesso trascurate.

Bologna Roma streaming con i siti delle emittenti oltre confine

Questa possibilità per lo streaming di Bologna Roma è controversa poiché ci sono state più pronunce dei giudici e non tutte nella stessa direzione. Si tratta comunque dell'opportunità di vedere le sfide in live streaming da smartphone e tablet, ma anche PC e Mac sfruttando i siti delle emittenti oltre confine. In molti, tuttavia, non danno questa possibilità o hanno sviluppato tecnologie per impedire la visione al di fuori dei confini nazionali. In ogni caso, è possibile tentare con le emittenti di

Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia, Georgia con Georgia Public Broadcasting, Grecia con Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Cipro con Cyprus Broadcasting Corporation, Irlanda con Raidió Teilifís Éireann, Ecuador con RedTeleSistema, Germania con Zweites Deutsches Fernsehen, Honduras con Televicentro, Finlandia con Yleisradio Oy, Kosovo con Radio Television of Kosovo.

Streaming italiano con Sky e Premium

Sky suggerisce due strade per vedere Bologna Roma in streaming italiano. La prima è la piattaforma web Now TV che non richiede alcun contratto ma è a pagamento. Il costo della sfida è di 9,99 euro, ma con la possibilità di stipulare ticket mensili al costo di 19,99 euro, o mini abbonamenti per l'intera stagione a 99,99 euro.

Sono dunque tante le occasioni per vedere Bologna Roma in streaming. Tra i siti web da consultare ci sono ovviamente quelli messi a disposizione da Premium, legittima detentrice della gestione delle immagini. Lo strumento da ricordare è Premium Play: la compatibilità è massima, tra PC e Mac, iPhone e iPad, smartphone e tablet Android, e perfino console da salotto (Xbox e PlayStation) ma è indispensabile la sottoscrizione di un abbonamento con Mediaset. Di conseguenza è impossibile vedere la sfida del Dall'Ara senza essere clienti di Premium.

Bologna Roma streaming: vedere con i bookmaker

La novità di questi ultimi tempi che si può sfruttare per vedere in streaming Bologna Roma sono i siti di bookmaker. Le principali agenzie operanti in Italia propongono le immagini sulle piattaforme web, anche se con una serie di limiti. Come quella relativa al ventaglio ristretto delle sfide trasmesse. Senza dimenticare che questa opportunità è generalmente riservata a chi ha attivato un account ed è attivo nelle puntate online. In ogni caso è un'opzione supplementare per lo streaming degli impegni di campionato, compreso Bologna Roma.