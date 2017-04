Bologna Roma live gratis diretta

Lo streaming con i siti dei bookmaker sta prendendo progressivamente piede anche in Italia e può rivelarsi una chance in più per vedere Bologna Roma.

Non è affatto complicato riuscire a vedere Bologna Roma in streaming italiano se si conoscono le tante possibilità a disposizione degli utenti. Le novità emerse in queste prime trenta giornate del campionato italiano di calcio sono di due tipi. Innanzitutto si registra l'aumento del numero delle opportunità per lo streaming live gratis diretta. Quindi le occasioni concesse anche a chi non è abbonato ad alcuna delle soluzioni ufficiali, ovvero Premium e Sky, trovano sempre più spazio. Il tutto escludendo quei modi che promettono il live streaming gratis pur non avendo l'autorizzazione a trasmettere. In questi casi il problema sta proprio nell'illegalità di questa strada con tutte le conseguenze che ne derivano sia a livello di qualità dell'esperienza di visione delle immagini e sia di eventuali conseguenze legali.

Bologna Roma streaming con i siti non italiani

Tra le varie soluzioni per lo streaming di Bologna Roma si aggiungono quelle dei siti delle emittenti non italiane. Il condizionale è d'obbligo sia perché non tutti assicurano questa opportunità, e sia per via di un orientamento giudiziario mai unanime. Ci sono ad esempio

l'Honduras con Televicentro, l'Ecuador con RedTeleSistema, il Kosovo con Radio Television of Kosovo, la Germania con Zweites Deutsches Fernsehen, la Grecia con Ellinikí Radiofonía Tileórasi, l'Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia, la Georgia con Georgia Public Broadcasting, l'Irlanda con Raidió Teilifís Éireann, la Finlandia con Yleisradio Oy, il Lussemburgo con Radio Television Luxembourg.

Facciamo presente come sia possibile fare un tentativo per ricevere le immagini in streaming, ma questa con i siti delle emittenti fuori confine non è comunque una procedura che offre la garanzia al 100%.

Sky e Premium per vedere in streaming Bologna Roma in italiano

Gli utenti italiani possono sempre fare affidamento a Sky e Premium per lo streaming italiano di Bologna Roma. Sky mostra comunque una minore rigidità nella proposizione del live streaming. Mette a disposizione uno strumento solo per abbonati ovvero Sky Go, app scaricabile da tutti, ma per cui serve diventare clienti dell'emittente, ma anche Now TV che non richiede legami con Sky. Può infatti essere acquistata la sola Bologna Roma a 9,99 euro da vedere su PC o sul proprio smartphone o tablet, così come sottoscrivere un ticket mensile a 19,99 euro o stagionale a 99,99 euro. Lo streaming italiano di Bologna Roma con Premium passa invece da Premium Play, raggiungibile via app o via browser, ma solo per gli abbonati. Ed è fruibile da PC, Mac, smartphone, tablet, Xbox One, Xbox 360, Chromecast.

I siti dei bookmaker e Bologna Roma streaming

Lo streaming con i siti dei bookmaker sta prendendo progressivamente piede anche in Italia e può rivelarsi una chance in più per vedere Bologna Roma. Ma non tutte le sfide sono trasmesse con regolarità ed esistono dei paletti ben precisi che ne limitano la fruizione, come quelli relativi alla registrazione, all'apertura di un conto e all'essere giocatori attivi.