Formula 1 streaming per vedere

Perché non provare a vedere prove, qualifiche e gare della Formula 1 in streaming sui siti delle emittenti estere?

Anche sui siti dei canali fuori confine è possibile fare un tentativo per vedere in streaming le prove libere, le qualifiche e le gare della Formula 1 2017. Li vederemo a breve, ma mai come quest'anno le occasioni per il real time sono numerose. A iniziare dalla doppia soluzione ufficiale, quella che per lo streaming da smartphone e tablet invita innanzitutto a scaricare l'app Sky Go, riservata però agli abbonati Sky. In alternativa c'è la piattaforma web Now TV, la cui fruizione non è legata a un abbonamento con l'emittente.

Formula 1: come e dove vedere streaming italiano

Nel caso della Formula 1 occorre comunque non perdere di vista la Rai. Tuttavia Viale Mazzini propone lo streaming via app RaiPlay per iPhone e iPad e smartphne e tablet Android, solo di un numero limitato di gare: il Gran Premio del Bahrain del 16 aprile, il Gran Premio di Monaco del 28 maggio, il Gran Premio d'Austria del 9 luglio, il Gran Premio di Gran Bretagna del 30 luglio, il Gran Premio d'Italia del 3 settembre, il Gran Premio di Singapore del 17 settembre, il Gran Premio degli Stati Uniti del 22 ottobre, il Gran Premio del Messico del 29 ottobre, il Gran Premio di Abu Dhabi del 26 novembre. Tutti gli altri appuntamenti sono comunque visionabili in differita.

Per avere sempre a portata di tap il calendario delle partenze, le informazioni su circuiti, piloti e scuderie, è possibile scaricare e installare una delle tante app sulla Formula 1 2017, a inizare da quella ufficiale. C'è poi ESPN F1 che fra l'altro propone il countdown all'inizio della prossima gara, i dettagli del circuito, comprese le informazioni storiche e il calendario della prossima gara corredato da decine e decine di notizie e aggiornamenti. Medesime informazioni dettagliate sono offerte da GP Formula Racing per device Android e per iPhone, iPad, e iPod touch. Non manca una sezione video con gli highlights delle corse automobilistiche.

Siti esteri per streaming Formula 1

Perché non provare a vedere la Formula 1 in streaming sui siti delle emittenti estere? Non è scontato percorrere questa strada ovvero occorre procedere con una meticolosa ricerca e dal punto di vista giudiziario gli orientamenti sono diversi. Tuttavia è possibile tentare con i Paesi

Cina con China Central Television, Ecuador con RedTeleSistema, Austria con Österreichischer Rundfunk, Croazia con Hrvatska radiotelevizija, Finlandia con Yleisradio Oy, Cipro con Cyprus Broadcasting Corporation, Australia con Special Broadcasting Service, Colombia con Radio Cadena Nacional, Bosnia ed Erzegovina con Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Georgia con Georgia Public Broadcasting.

Formula 1 streaming con i portali dei bookmaker

Ed ecco infine la tendenza più recente, quella che anche in occasione del Gran Premio inaugurale di una stagione che si profila decisamente spettacolare, un terreno maggiormente fertile. Si tratta dello streaming con i siti dei bookmaker. Anche in questo caso non è affatto detto che siano visibili tutte le gare della Formula 1 ed esistono comunque dei paletti, come quelli relativi alla registrazione e, molto spesso, di essere giocatori attivi da tempo.