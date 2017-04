Formula 1 streaming su link, migliori siti web, emittenti tv

Solo in seconda fila c'è la Rai che trasmette in chiaro, per tutti e in italiano lo streaming Formula 1.

C'è Sky a consentire di vedere in streaming prove libere, qualifiche, warm up e gare della Formula 1. Lo fa proponendo ai suoi utenti tre possibilità. Le prime due sono riservate ai soli abbonati: si tratta dell'alta definizione e personalizzabile con il mosaico interattivo (principale, On board, Race Control, Tempi, Dati), e dello streaming per smartphone e tablet attraverso l'app Sky Go gratuitamente scaricabile. Poi c'è la piattaforma web Now TV, fruibile da tutti. Sebbene anche questa sia una soluzione a pagamento, non occorre stipulare alcun contratto con l'emittente e può essere acquistata e vista anche una sola corsa.

Siti non italiani per vedere streaming Formula 1

C'è una soluzione interessante per vedere in streaming la Formula 1 ed è esattamente quello delle piattaforme web emittenti non italiane. Tra i tanti esempi ci sono quelli dei siti

dell'emittente Ellinikí Radiofonía Tileórasi (Grecia), dell'emittente Televicentro (Honduras), dell'emittente Rajawali Citra Televisi Indonesia (Indonesia), dell'emittente Raidió Teilifís Éireann (Irlanda), dell'emittente Radio Television of Kosovo (Kosovo), dell'emittente Radio Television Luxembourg (Lussemburgo), dell'emittente Makedonska Radio Televizija (Macedonia), dell'emittente Public Broadcasting Services Limited (Malta), dell'emittente Sanoma Media Netherlands (Paesi Bassi), dell'emittente Sistema Nacional De Television (Paraguay).

Formula 1 streaming italiano

Solo in seconda fila c'è la Rai che trasmette in chiaro, per tutti e in italiano lo streaming da PC, smartphone e tablet attraverso l'app RaiPlay solo una parte delle corse della Formula 1. I prossimi sono il Gran Premio del Bahrain del 16 aprile, il Gran Premio di Monaco del 28 maggio, il Gran Premio d'Austria del 9 luglio, il Gran Premio di Gran Bretagna del 30 luglio, il Gran Premio d'Italia del 3 settembre, il Gran Premio di Singapore del 17 settembre, il Gran Premio degli Stati Uniti del 22 ottobre, il Gran Premio del Messico del 29 ottobre, il Gran Premio di Abu Dhabi del 26 novembre. Tutti gli altri appuntamenti sono comunque trasmessi in differita e visibili a distanza di tre ore dalla loro fine. Da tenere presente anche il sito ufficiale formula1.com con informazioni dettagliate su circuiti, piloti e scuderie del campionato 2017 ancora alle battute iniziali.

Streaming Formula 1 sulle piattaforme web dei bookmaker

Lo streaming con le piattaforme web dei bookmaker sta prendendo progressivamente piede anche in Italia anche per la Formula 1, come dimostrato dal primo appuntamento di questo campionato. Ma non tutte le corse sono trasmesse con regolarità ed esistono dei paletti ben precisi che ne limitano la fruizione, come quelli relativi alla registrazione, all'apertura di un conto e all'essere giocatori attivi. In ogni caso, può rivelarsi una chance in più per lo streaming Formula 1.

Poi ci sono anche le app per iPhone e iPad, smartphone e tablet equipaggiati con Android e Windows 10 Mobile, sul mondo della Formula 1, come ESPN F1 che propone il conto alla rovescia all'inizio della prossima corsa, i dettagli del circuito, le informazioni storiche e il calendario delle partenze affiancato da aggiornamenti e notizie.