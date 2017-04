MotoGP, Moto 2, Moto 3 Argentina streaming gratis live link, emittenti tv, siti web

Chi vuole vedere in streaming il Gran Premio di Argentina di Moto Gp, Moto 2 e Moto 3 potrà utilizzare diverse strade a seconda delle proprie esigenze. Attesa per Valentino Rossi alla 350esima corsa

Vinales sarà ancora sugli scudi e per quello che riguarda la Moto Gp, sarà di nuovo lui il pilota da battere anche in Argentina. Almeno questo è quello che pensa il Dottore, quel Valentino Rossi che spegnerà in Argentina ben 350 candeline. Una per ogni Gran Premio corso in carriera. Una carriera che parla da sola e che il pilota di Tavullia vorrebbe coronare con il decimo alloro prima di andarsene felicemente in pensione.

Gli avversari sono quelli di sempre con un piccolo avvicendamento che riguarda Lorenzo, ancora alle prese con la sua nuova Ducati, e il terribile Vinales, compagno di squadra di Valentino Rossi ma poco propenso a fargli da scudiero. Marquez e Dovizioso completano il quadro. E poi motivi di interesse sarà anche quello che accade nelle altre categorie come la Moto 2 e la Moto 3. Anche in questo caso chi vuole vedere in streaming gratis live le corse dovrà mettersi alla ricerca dei link delle emittenti tv e dei siti web che manderanno le immagini.

MotoGP Moto 2 e Moto 3 Argentina con le emittenti non italiane

Non solo Moto GP. Come accade ogni volta in Argentina, ai nastri di partenza si presenteranno anche le moto delle cosiddette categorie minori: Moto 2 e Moto 3. Tutte le corse potranno essere viste anche in streaming. Anche in questo caso bisogna sapere che ci sono diverse opportunità, ognuna in grado di soddisfare un’esigenza in particolare.

C’è quella, per esempio, molto gettonata di usufruire dei siti delle emittenti non italiane. Non c’è ancora una regolamentazione ancora precisa su questa modalità perché i tribunali si sono divisi e non sono ancora giunti a un pronunciamento comune. Si può fare qualche tentativo provando con:

Kosovo con Radio Television of Kosovo Lussemburgo con Radio Television Luxembourg Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal Paraguay con Sistema Nacional De Television Macedonia con Makedonska Radio Televizija Malta con Public Broadcasting Services Limited Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands Irlanda con Raidió Teilifís Éireann Honduras con Televicentro Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia.

In ogni caso, non tutti i siti web trasmettono sicuramente le immagini in streaming per via di blocchi geografici che potrebbero impedire la visione al di fuori dei Paesi di provenienza.

Streaming gratis MotoGP Argentina

Un’altra opportunità è quella messa a disposizione da TV8, che fa parte della galassia Sky e ne condivide anche la qualità delle immagini. Basta sintonizzarsi sul canale otto del digitale terrestre per vedere l’evento prescelto. Chi si affiderà a TV8 per lo streaming italiano della Moto GP in Argentina dovrà sapere che delle diciotto gare ben otto verranno proposte in real time, le altre dieci invece in differita.

Moto Gp streaming sui siti dei bookmaker

Ci sono poi nuovi modi che si stanno diffondendo sempre di più soprattutto tra i giovani. Per esempio quello di vedere il Gran Premio dell’Argentina della MotoGp in streaming. E per raggiungere questo scopo una delle alternative possibili è quello di utilizzare i siti dei bookmakers. Non è automatico che siano visibili tutte le corse, anche per la presenza di blocchi geografici. E poi sono presenti limiti associati alla registrazione e alla necessità di aprire un conto, oltre a quelli di dimostrare di essere giocatori attivi.

Infine, da non perdere di vista il sito ufficiale motogp.com che propone le gare delle tre classi in diretta streaming e on demand in alta definizione. L'intera stagione ha un costo di 139,95 euro nella versione MultiScreen e di 99,95 euro nella versione standard, da cui sono esclusi il layout personalizzato e la modalità 6 Live Feeds.