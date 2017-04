MotoGp streaming per vedere

Come vedere prove libere, qualifiche, warm up e gare della MotoGP? Il punto di riferimento italiano è Sky che offre tre opportunità. La prima passa dalle due emittenti dedicate affiancate dal mosaico interattivo per la personalizzazione della visione. La seconda è l'app Sky Go, gratuitamente scaricabile e installabile, per la visione da smartphone e tablet. La terza è la piattaforma web Now TV. A differenza delle altre due soluzioni, questa possibilità per lo streaming anche da PC, non è vincolata alla sottoscrizione di alcun abbonamento con la nota emittente. Attualmente è in vigore la possibilità di acquisto di un fine settimana con la MotoGP a 9,99 euro.

MotoGP streaming in chiaro e in italiano

In seconda battuta per la MotoGP streaming c'è TV8, in chiaro e per tutti, sull'8 del digitale terrestre. A differenza di Sky che assicura la copertura integrale, in questo caso il numero delle gare coperte nell'arco dell'intera stagione è limitato. Si tratta di quelle della MotoGP del 4 giugno in Italia Mugello, della MotoGP dell'11 giugno in Spagna Catalunya, della MotoGP del 25 giugno in Olanda Assen, della MotoGP del 6 agosto in Repubblica Ceca Brno, della MotoGP del 13 agosto in Austria Red Bull Ring, della MotoGP del 10 settembre a San Marino Misano, della MotoGP del 15 ottobre in Giappone Motegi, della MotoGP del 12 novembre in Spagna Valencia.

Streaming MotoGP con i siti delle emittenti

Questa possibilità per lo streaming della MotoGP è ancora controversa poiché ci sono state più pronunce dei giudici e non tutte nella stessa direzione. Si tratta comunque dell'opportunità di vedere le corse in live streaming da smartphone e tablet, ma anche PC e Mac sfruttando i siti delle emittenti fuori confine. In molti, tuttavia, non danno questa possibilità o semplicemente hanno sviluppato tecnologie per impedire la visione al di fuori dei confini nazionali. In ogni caso è possibile tentare con le emittenti di

Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia, Germania con Zweites Deutsches Fernsehen, Cipro con Cyprus Broadcasting Corporation, Grecia con Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Ecuador con RedTeleSistema, Irlanda con Raidió Teilifís Éireann, Finlandia con Yleisradio Oy, Honduras con Televicentro, Georgia con Georgia Public Broadcasting, Kosovo con Radio Television of Kosovo.

Bookmaker streaming MotoGP

Nella lista delle possibilità per vedere in streaming la MotoGP rientrano anche i siti dei bookmaker. Non è scontato riuscire a vedere le corse in real time poiché nella maggior parte dei casi occorre essere iscritti, avere un conto aperto ed essere attivi. E in aggiunta alcune delle piattaforme, frequentate o meno che siano, non trasmettono il live streaming delle gare nei circuiti dentro confine. Ma vale la pena fare un tentativo perché potrebbe rivelarsi decisivo per vedere la MotoGP.

Da segnalare il sito ufficiale motogp.com con i tanti servizi offerti, fra cui la possibilità di acquistare i biglietti per le corse, e l'esistenza di tante app per iPhone e iPad e smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android o Windows 10 Mobile. C'è MotoGP Live Experience 2017, ad esempio, che propone il Live Timing, il Real Time Tracking, i video, le ultime notizie, le foto, il commento audio live e quello scritto live.