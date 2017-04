MotoGp streaming. Come e dove vedere qualifiche, gara, prove

Dove seguire e come vedere in streaming le prove, le qualifiche, le sessioni di warm up e le gare del campionato della MotoGP? I punti di riferimento ufficiali per gli utenti italiani sono Sky Go, l'app per smartphone e tablet riservata ai soli abbonati anche se gratuitamente scaricabile, e la piattaforma Now TV per la visione da PC e da dispositivi mobile senza necessità di stipulare un contratto con l'emittente. Poi c'è anche la soluzione dei siti delle società non italiane, ma come vedremo a breve non è affatto scontata la visione in qualunque parte del Paese.

Siti non italiani per vedere streaming MotoGP

Ci sono allora i siti web delle società non italiane a proporre lo streaming della MotoGP. Nulla va dato per scontato e così non è affatto detto che la corsa di questo fine settimana sia visibile ovvero che le immagini possano essere captate con sicurezza. Ma tra le risorse per fare un tentativo ci sono i Paesi

Macedonia con Makedonska Radio Televizija, Suriname con Surinaamse Televisie Stichting, Malta con Public Broadcasting Services Limited, Svizzera con Schweizer Radio und Fernsehen, Repubblica Ceca con Ceská Televize, Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands, Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal, Paraguay con Sistema Nacional De Television, Slovacchia con Slovenská televízia, Svezia con Modern Times Group, Serbia con Radio-televizija Srbije, Turchia con Turkish Radio and Television Corporation.

MotoGP streaming italiano

Ecco poi il pacchetto di TV8 per lo streaming della MotoGP. Occorre sintonizzarsi sull'8 del digitale terrestre dal piccolo schermo oppure via web sul sito ufficiale. Peccato solo che il real time sia assicurato per un numero limitato di gare, esattamente il Gran Premio del 4 giugno in Italia Mugello, il Gran Premio dell'11 giugno in Spagna Catalunya, il Gran Premio del 25 giugno in Olanda Assen, il Gran Premio del 6 agosto in Repubblica Ceca Brno, il Gran Premio del 13 agosto in Austria Red Bull Ring, il Gran Premio del 10 settembre a San Marino Misano il Gran Premio del 15 ottobre in Giappone Motegi, il Gran Premio del 12 novembre in Spagna Valencia. Per tutti le altre c'è la differita.

Fra le app più complete c'è MotoGP Live Experience, disponibile sia per iPhone e iPad che smartphone e tablet Android. Fra le caratteristiche principali ci sono il Live Timing per seguire lo svolgimento di ogni sessione e di ogni gara con una dettagliata copertura dei tempi; il Real Time Tracking con cui cambiare l'angolazione, la prospettiva e la visuale; i video dei migliori momenti di ogni sessione e le immagini del campionato del mondo; le ultime notizie per rimanere sempre aggiornati; le foto con le migliori immagini della pre-season e più di 200 scatti per ogni Gran Premio. E ancora, il commento audio live e il commento scritto live con notifiche sui piloti e informazioni in diretta sugli eventuali incidenti; il Live & On-Demand con mappe 3D.

Streaming MotoGP sulle piattaforme web dei bookmaker

Infine, ecco lo streaming della MotoGP con le piattaforme web dei bookmaker. Ma con almeno due limiti: il primo coinvolge gli utenti che devono quasi sempre essere registrati, essere attivi ovvero disporre di un conto aperto e dimostrare come le puntate siano frequenti. Il secondo paletto riguarda i contenuti considerando che non sono trasmesse tutte le corse, ma viene fatta una selezione anche in base alla gestione dei diritti alla proposizione delle immagini. E in questi ragionamenti rientra anche la gara di questo fine settimana.