MotoGp streaming su link, migliori siti web, emittenti tv

Per vedere prove libere, qualifiche, warm up e gare della domenica della MotoGP occorre affidarsi a Sky con le sue tre proposte. In prima battuta ci sono le due emittenti dedicate arricchite dal mosaico interattivo per la personalizzazione della visione. Quindi c'è l'app Sky Go per la visione di ogni minuto degli eventi da smartphone e tablet. Anche se l'app è gratuitamente scaricabile dallo store di riferimento, il servizio è riservato ai soli abbonati. Infine, ecco Now TV per lo streaming senza obbligo di stipulare alcun contratto con Sky. C'è infatti la possibilità di acquisto del servizio per brevi periodi e tenendo da parte la stessa emittente.

MotoGP streaming con i siti delle emittenti fuori confine

Ci sono ancora alcuni passaggi legali da chiarire ma lo streaming di MotoGP attraverso i siti delle emittenti fuori confine rappresenta una opzione aggiuntiva in vista di martedì. Qualche nome a cui fare riferimento?

In Australia si può tentare con Special Broadcasting Service, a Cipro con Cyprus Broadcasting Corporation, in Colombia con Radio Cadena Nacional, in Austria con Österreichischer Rundfunk, in Ecuador con RedTeleSistema, in Birmania con Myanmar National TV, in Croazia con Hrvatska radiotelevizija, in Cina con China Central Television, in Bosnia ed Erzegovina con Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, in Finlandia con Yleisradio Oy.

Non tutti i siti web trasmettono le immagini in streaming per via di blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei Paesi di provenienza ma si tratta solo di una parte.

MotoGP streaming gratis diretta live in italiano

Una possibilità in chiaro, per tutti e in italiano è quella di TV8, sul numero 8 del digitale terrestre. Ma non sono trasmesse tutte le corse della MotoGP in streaming. Via libera solo a una parte delle corse, esattamente il Gran Premio del 4 giugno in Italia Mugello, il Gran Premio dell'11 giugno in Spagna Catalunya, il Gran Premio del 25 giugno in Olanda Assen, il Gran Premio del 6 agosto in Repubblica Ceca Brno, il Gran Premio del 13 agosto in Austria Red Bull Ring, il Gran Premio del 10 settembre a San Marino Misano il Gran Premio del 15 ottobre in Giappone Motegi, il Gran Premio del 12 novembre in Spagna Valencia.

I siti dei bookmaker con MotoGP streaming

Il live streaming di MotoGP può essere tentato sui siti dei bookmaker. In questo caso occorre fare i conti con alcune limitazioni che possono essere non di poco conto. La prima riguarda gli utenti che devono quasi sempre essere registrati e attivi ovvero disporre di un conto aperto e dimostrare come le puntate siano frequenti. La seconda coinvolge i contenuti considerando che non sono trasmesse in real time di tutte le gare, anche in riferimento alla massima competizione mondiale su due ruote.

Per lo streaming occorre di certo citare il sito ufficiale del campionato della MotoGP mentre per smartphone e tablet Android, iPhone e iPad e per i dispositivi equipaggiati con sistema operativo Windows 10 Mobile c'è MotoGP Live Experience 2017. Fra i servizi proposti ci sono il Live Timing, il Real Time Tracking, i video, le ultime notizie, le foto, il commento audio live e quello scritto live, il Live & On-Demand, la Guida MotoGP e l'Info eventi.