MotoGP, Moto 2 e Moto 3 Argentina streaming prove libere, gara, qualifiche

C'è grande attesa per il secondo appuntamento della MotoGP in Argentina. Vinales e Marquez partono con il favore delle previsioni ma il Dottore si trova a suo agio sul circuito e proverà a batterli

I bolidi della MotoGP, Moto 2 e Moto 3 sono pronti a sfrecciare nel Gran Premio di Argentina, il secondo appuntamento del Mondiale 2017 dopo l’esordio in Qatar. Un appuntamento importante per Valentino Rossi che correrà il suo 350esimo Gran Premio in carriera. Un traguardo di tutto rispetto a cui il Dottore però non presterà molta attenzione. Almeno non quanta ne servirà per essere subito competitivo su una pista che si adatta bene alle sue caratteristiche di guida.

Ripetere l’exploit del 2015 quando la sua moto si piazzò al primo posto, mentre l’anno successivo è arrivato secondo, rappresenta l’obiettivo da raggiungere a tutti i costi. Anche se non sarà facile vista la compagnia di piloti altrettanto determinati come Vinales e i soliti Marquez, Dovizioso e anche Lorenzo che però sembra ancora lontano dal trovare il giusto feeling con la sua nuova Ducati. Prove libere, gara e qualifiche potranno essere viste anche in streaming.

MotoGP Moto 2 e Moto 3 in streaming

Tra i diversi modi che saranno utilizzati molti tifosi che non vogliono perdersi per nessuna ragione al mondo i Gran Premi delle due ruote sceglieranno, per vedere MotoGP, Moto 2 e Moto 3 in Argentina attraverso lo streaming. Anche in questo caso bisogna sapere che ci sono diverse opportunità per vivere le emozioni che le prove libere, la gara e le qualifiche sanno offrire.

C’è quella, per esempio, molto gettonata di provare con i siti delle emittenti che operano fuori dagli italici confini. Non c’è ancora una decisione omogena su questa modalità perché i tribunali si sono divisi e non sono ancora giunti a un pronunciamento comune. Si può fare qualche tentativo provando con:

Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal Kosovo con Radio Television of Kosovo Lussemburgo con Radio Television Luxembourg Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands Irlanda con Raidió Teilifís Éireann Paraguay con Sistema Nacional De Television Macedonia con Makedonska Radio Televizija Malta con Public Broadcasting Services Limited Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia Honduras con Televicentro.

In ogni caso, non tutti i siti web trasmettono le immagini in streaming per via di blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei Paesi di provenienza.

Streaming prove libere, gara, qualifiche

Oppure, per non perdersi le prove libere, la gara e le qualifiche è possibile puntare su TV8 che si può trovare sul digitale terrestre digitando il tasto otto. Emittente della galassia Sky, ne condivide anche la qualità delle immagini e la telecronaca in italiano. Chi si affiderà a TV8 per lo streaming del Gran Premio di Argentina dovrà sapere che delle diciotto gare ben otto verranno proposte in real time, le altre dieci invece in differita.

Prove libere, qualifiche e gara sulle piattaforme dei bookmaker

Ci sono poi nuovi modi che si stanno diffondendo sempre di più soprattutto tra i giovani, per vedere prove libere, qualifiche e gara della MotoGP in streaming. Uno di questi è quello di utilizzare le piattaforme dei bookmaker. Non è automatico che siano visibili tutte le sfide, anche per la presenza di blocchi geografici. E poi sono presenti limiti associati alla registrazione e alla necessità di aprire un conto, oltre a quelli di dimostrare di essere giocatori attivi.

Infine, da non perdere di vista il sito ufficiale motogp.com che propone le gare delle tre classi in diretta streaming e on demand in alta definizione. Acquistare il pacchetto che consente di vedere le sfide di tutta la stagione agonistica costa 139,95 euro nella versione MultiScreen e 99,95 euro in quella standard, che non permetterà di usufruire del layout personalizzato e della modalità 6 Live Feeds.