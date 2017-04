MotoGp 2017 streaming. Dove trovare i migliori siti web

Anche per questo 2017 sono numerose le opportunità per vedere il campionato di MotoGP. Le prime 3 sono proposte da Sky con le emittenti specializzate affiancate dal mosaico interattivo per la scelta del modo in cui vedere prove libere, qualifiche, warm up e gare della domenica; con Sky Go riservata agli abbonati per la visione in mobilità da smartphone e tablet; con Now TV per lo streaming su PC e dispositivi mobile senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento.

MotoGP 2017 streaming italiano

Accanto a Sky c'è TV8, disponibile per tutti e in italiano, ma le occasioni per lo streaming sono limitate a un numero ridotto di Gran Premi della MotoGP 2017. Più precisamente la corse in chiaro, visibili anche in real time sul sito ufficiale del canale, sono quelle della MotoGP del 4 giugno in Italia Mugello, della MotoGP dell'11 giugno in Spagna Catalunya, della MotoGP del 25 giugno in Olanda Assen, della MotoGP del 6 agosto in Repubblica Ceca Brno, della MotoGP del 13 agosto in Austria Red Bull Ring, della MotoGP del 10 settembre a San Marino Misano, della MotoGP del 15 ottobre in Giappone Motegi, della MotoGP del 12 novembre in Spagna Valencia. Per tutte le altre resta la soluzione della differita.

Streaming MotoGP 2017 con i siti dei bookmaker

Di recente c'è chi propone di vedere in streaming le corse della MotoGP con uno dei tanti siti di bookmaker. Viene proposto lo streaming sulle proprie piattaforme web, ma con una serie di limiti. A partire da quello relativo alla non trasmissione di tutte le gare anche se si tratta di una competizione di così alto livello. In genere si tratta di una opportunità pensata per chi ha attivato un account ed è attivo nelle puntate online. Per chi è un giocatore abituale si tratta tuttavia di una opzione aggiunta per lo streaming di ogni momento della MotoGP 2017-

MotoGP 2017 streaming con i portali delle emittenti non italiane

Non sono fine da sottovalutare per vedere in streaming la MotoGP tutte quelle emittenti non italiane attive da tempo che propongono le gare in simultanea sul web sui rispettivi siti. Vale la pena ricordare come la questione sia ancora controversa e ci siano stati diversi pronunciamenti giudiziari non tutti nella stessa direzione. Chi è interessato a fare un tentativo, può provare anche su

Televicentro per l'Honduras, Rajawali Citra Televisi Indonesia per l'Indonesia, Raidió Teilifís Éireann per l'Irlanda, Radio Television of Kosovo per il Kosovo, Radio Television Luxembourg per il Lussemburgo, Makedonska Radio Televizija per la Macedonia, Public Broadcasting Services Limited per Malta, Sanoma Media Netherlands per i Paesi Bassi, Sistema Nacional De Television per il Paraguay, Rádio e Televisão de Portugal per il Portogallo.

Ecco poi il sito ufficiale del campionato della MotoGP: motogp.com. L'intero pacchetto ha un costo di 139,95 euro nella versione MultiScreen e di 99,95 euro in quella più limitata standard - priva del layout personalizzato e la modalità 6 Live Feeds -, ma non mancano soluzioni più limitate come gli abbonamenti mensili a 17,49 euro per il pacchetto MultiScreen e a 12,49 euro per la versione standard.