MotoGp, Moto 2, Moto 3 e Formula 1 Argentina e Cina streaming gara, qualifiche, prove

Week end all'insegna dei motori. Il Circo della Formula 1 farà tappa in Cina, quello della MotoGP in Argentina. Tanti tifosi ed appassionati che sceglieranno una delle modalità per vedere in streaming

Come vedere in streaming italiano la MotoGP e la Formula 1

I potenti motori dei bolidi a due ruote della Moto Gp, Moto 2, Moto 3 e a quattro ruote della Formula 1 torneranno a farsi sentire in questo fine settimana che presenterà un menù ricco per gli appassionati della velocità che sono già impazienti nell’aspettare i Gran Premi di Argentina e Cina. Attesa che volge al termine visto che mancano poche ore alla gara e i piloti avranno già potuto valutare lo stato dei loro veicoli e la miglior messa a punto effettuata nelle prove libere e utilizzata poi durante le qualifiche.

C’è grande curiosità per valutare la risposta della Yamaha e di Valentino Rossi dopo un inizio non male del Dottore rispetto alle previsioni. Anche se il compagno di squadra Vinales, vincendo la gara d’esordio in Qatar ha confermato di essere certamente uno dei pretendenti al titolo aggiungendosi al detentore Marquez e a Dovizioso che appare quanto mai determinato.

Un po’ più in disparte, almeno per il momento appare Lorenzo che non ha ancora trovato il giusto feeling con la sua Ducati. In Formula 1 bisognerà valutare la tenuta della Ferrari capace di vincere a Melbourne all’esordio e la reazione della Mercedes che certamente non tarderà ad arrivare. Sarà appassionante seguire le varie fasi dei due Gran Premi anche in streaming.

Streaming Formula 1 e MotoGp con le emittenti non italiane

Chi sceglie di vedere in streaming il Gp di Formula 1 di Shangai in Cina e dell’Argentina per quel che riguarda la MotoGp ed è indeciso su come fare può provare a ricercare sul web i siti delle emittenti non italiane che potrebbero utilizzare questa opportunità per mandare le immagini live della corsa. Anche se bisogna considerare che i blocchi geografici potrebbero impedire la visione di qualche Gran Premio. Se non vi scoraggia questa possibilità allora potreste provare con alcuni siti come per esempio:

Zweites Deutsches Fernsehen in Germania Radio Cadena Nacional in Colombia Hrvatska radiotelevizija in Croazia Radiotelevizija Bosne i Hercegovine in Bosnia ed Erzegovina China Central Television in Cina Cyprus Broadcasting Corporation a Cipro Yleisradio Oy in Finlandia Georgia Public Broadcasting in Georgia RedTeleSistema in Ecuador Österreichischer Rundfunk in Austria.

Streaming in italiano gratis Formula 1 e MotoGp

Ovviamente tra le diverse modalità per vedere lo streaming in italiano gratis valgono sia per le sfide di Formula 1 e per la MotoGp non pochi sceglieranno quella offerta dalla Rai. L’emittente di Stato non trasmetterà tutti i Gran Premi, ma solo la metà. Il real time sarà proposto sia sull’emittente che sul sito ufficiale di Viale Mazzini. Inoltre si può scaricare ed installare gratuitamente anche l’app dedicata per quel che riguarda la Formula 1.

Tutte le altre corse saranno visibili gratuitamente con la sola differenza che verranno trasmesse in differita a distanza di almeno tre ore dal via. Per quanto riguarda le due ruote invece si può scegliere TV8 sul digitale terrestre, che fa parte della galassia Sky e ne condivide anche la qualità delle immagini. Chi si affiderà a TV8 per lo streaming italiano gratis della Moto GP dovrà sapere che delle diciotto gare ben otto verranno proposte in real time, le altre dieci invece in differita.

Dove vedere MotoGP e Formula 1 sui siti dei bookmaker

E una delle novità che sta riscuotendo un buon successo riguarda anche dove vedere i Gran Premi della Formula 1 e della Moto GP 2017. Si tratta di cliccare sui siti dei bookmaker che non mandano tutti gli eventi e spesso richiedono registrazione e l’apertura di un conto, oltre alla necessità di dimostrare di essere giocatori attivi. Ma per chi è alle prese con le puntate si tratta senza dubbio di un'occasione aggiuntiva per il live streaming di cui tenere conto. Per chi cerca soluzioni alternative per iPhone e iPad e smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android, segnaliamo Official F1 App, attraverso cui avere gratuitamente a disposizione di tap classifiche, notizie e video esclusivi, momenti salienti al termine della corsa, programmazione, team e posizioni dei piloti nel 2017.

In ogni caso, non tutti i siti web trasmettono le immagini in streaming per via di blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei Paesi di provenienza. Infine per la MotoGp si può visitare il sito ufficiale motogp.com che propone le gare delle tre classi in diretta streaming e on demand in alta definizione. L'intera stagione ha un costo di 139,95 euro nella versione MultiScreen e di 99,95 euro nella versione standard, da cui sono esclusi il layout personalizzato e la modalità 6 Live Feeds.