MotoGp Argentina streaming per vedere gara MotoGp gratis diretta live

Laurearsi per la decima volta campione del Mondo per il Dottore è la sfida dell'anno. Il pilota di Tavullia non ama perdere e proverà a coronare questo sogno. Sulla sua strada troverà i soliti noti

Valentino Rossi, dall’alto dei suoi 350 Gran Premi in MotoGP, traguardo raggiunto proprio con quello dell’Argentina, proverà a far valere tutta la sua esperienza per conquistare un prezioso successo in grado di rilanciare le sue ambizioni per l’alloro finale. Laurearsi per la decima volta campione del Mondo ormai per il Dottore è una sfida contro tutti, per prima cosa contro sé stesso. E si sa che il pilota di Tavullia non è molto disposto a perdere le sfide.

Ma la concorrenza è agguerrita e contemporaneamente anche guascona. Come spiegare altrimenti la velocità con cui Vinales ha conquistato le copertine di tutti i giornali con tempi da paura nei test invernali e con la vittoria del primo Gran Premio stagionale in Qatar? Di Marquez poi non è necessario parlarne.

È il campione del Mondo in carica e sarà in ogni circuito l’uomo da battere. Sarà quindi interessante non perdersi nemmeno una curva di questo appassionante Gran Premio per vedere anche come reagirà Lorenzo ancora non a suo agio con la Ducati che, come egli stesso ha ammesso, è un mondo a parte e necessita quindi di una guida speciale per rendere al meglio. Ecco perché saranno in tanti a voler vedere anche in streaming questa gara della MotoGp gratis in diretta live.

MotoGP 2017 Argentina streaming

Tra i diversi modi che verranno utilizzati ci saranno molti che sceglieranno, per vedere il Gran Premio della MotoGP 2017 che si correrà in Argentina, grazie allo streaming. Anche in questo caso bisogna sapere che ci sono diverse opportunità da scegliere. C’è quella, per esempio, molto gettonata di provare con i siti delle emittenti che operano fuori dagli italici confini. Non c’è ancora una decisione omogena su questa tematica perché i tribunali si sono divisi e non sono ancora giunti a un pronunciamento comune. Si può fare qualche tentativo provando con:

Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands; Irlanda con Raidió Teilifís Éireann; Paraguay con Sistema Nacional De Television; Lussemburgo con Radio Television Luxembourg; Macedonia con Makedonska Radio Televizija; Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia; Honduras con Televicentro; Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal; Kosovo con Radio Television of Kosovo; Malta con Public Broadcasting Services Limited.

In ogni caso, non tutti i siti web trasmettono le immagini in streaming per via di blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei Paesi di provenienza.

Streaming italiano gratis live MotoGP

Oppure puntare su TV8 che si può trovare sul digitale terrestre digitando il tasto otto, che fa parte della galassia Sky e ne condivide anche la qualità delle immagini. Chi si affiderà a TV8 per lo streaming italiano gratis live della Moto GP dovrà sapere che delle diciotto gare ben otto verranno proposte in real time, le altre dieci invece in differita.

Dove vedere Moto Gp streaming sulle piattaforme dei bookmaker

Ci sono poi nuovi modi che si stanno diffondendo sempre di più soprattutto tra i giovani su dove vedere le gare della MotoGP in streaming. Uno di questi è quello di utilizzare le piattaforme dei bookmaker. Non è automatico che siano visibili tutte le sfide, anche per la presenza di blocchi geografici. E poi sono presenti limiti associati alla registrazione e alla necessità di aprire un conto, oltre a quelli di dimostrare di essere giocatori attivi.

Infine, da non perdere di vista il sito ufficiale motogp.com che propone le gare delle tre classi in diretta streaming e on demand in alta definizione. L'intera stagione ha un costo di 139,95 euro nella versione MultiScreen e di 99,95 euro nella versione standard, da cui sono esclusi il layout personalizzato e la modalità 6 Live Feeds.