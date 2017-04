Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Orfini, Gotor, Mattarella

Ancora decisamente aperte le discussioni sulle elezioni politiche subito, tra chi non vede l’ora di arrivarci e chi continua a ribadire sostegno all’attuale esecutivo per permettere al nostro Paese di rispettare gli impegni in programma sia a livello comunitario, con la presentazione delle misure correttive per 3,4 miliardi di euro necessarie per evitare che venga aperta una nuova procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, sia a livello interno, con la definizione dell’iter economico, la cui prima presentazione è attesa a breve.

Le ultime affermazioni di Orfini e conseguenze per novità per le pensioni

Contro il piano di privatizzazioni ipotizzato dal Dicastero dell’Economia Matteo Orfini, da sempre tra i fedelissimi dell’ex premier, reggente del centrosinistra nell’attesa delle primarie per l’elezione del nuovo segretario del centrosinistra, tra coloro che per primi hanno definito un documento scritto dell’attuale maggioranza per le novità per le pensioni e misure per rispondere alle esigenze reali dei cittadini, era tra coloro che volevano le elezioni politiche subito ma le ultime affermazioni sugli scissionisti, che ha accusato di aver lasciato la maggioranza per votare insieme al centrodestra contro esecutivo e maggioranza, sembra essere più dalla parte della tenuta della maggioranza per l’attuale esecutivo, soprattutto all’indomani di quanto accaduto per la nomina in Gruppo Affari. Ma è possibile che per poter rilanciare su elezioni subito, l’attuale maggioranza aspetti maggio, per capire l’esito delle primarie delle centrosinistra, che si terranno a fine mese, e possibili risvolti.

Le ultime posizioni di Gotor e conseguenze su novità per le pensioni

Miguel Gotor Mdp ha chiaramente spiegato che il crollo della maggioranza, e conseguenze scissione, è stato il risultato di quanto fatto, o non fatto, dall'ex premier. E si continua a temporeggiare nell'attesa della fine del Congresso, bloccando la possibilità di portare un testo da discutere a Montecitorio. Mdp, sul sistema di voto, dice no ai capilista bloccati e chiede un incentivo alla governabilità per evitare di arrivare ad una grande frammentazione che non porterebbe a nulla e porterebbe, appunto, al rischio di ingovernabilità. E solo una volta definito un sistema di voto definitivo si potrà andare alle elezioni politiche che, come abbiamo già spiegato, potrebbero rappresentare un’ottima occasione di rilancio di importanti novità per le pensioni, come quota 100 o quota 41 per tutti, capaci di permettere di riconquistare voti, consensi e fiducia.

Le recenti posizioni del presidente Mattarella e impatto su novità per le pensioni

Ancora contro le elezioni subito, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che no ha mai nascosto questa sua posizione, spiegando da sempre quanto sia importante continuare a garantire all’Italia una sorta di stabilità raggiunta, nonostante il caos e le tensioni interne, ma in grado di permetterle di portare avanti importanti provvedimenti ancora in ballo. Elezioni in un momento di difficoltà come quello che l’Italia sta attraversando, sia a livello interno che comunitario, certo non gioverebbero e prospetterebbero il possibile rischio di ingovernabilità, data la frammentazione politica creatasi come riportano le ultime notizie, a causa di una maggioranza non sicura, situazione che bloccherebbe ogni importante misura, comprese le ulteriori novità per le pensioni, come quota 100 o quota 41 per tutti.