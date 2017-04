Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 iter economico finanziario, piano strategico, risposta infrazione Ue

Quali sono i prossimi attesi appuntamenti che potrebbero avere importante impatto sulle discussioni per l’attuazione di ulteriori e profonde novità per le pensioni? Attenzione puntata soprattutto su:

nuovo iter economico e finanziario; piano strategico; risposta per evitare l’infrazione dall’Ue; presentazione atti finali.

Nuovo iter economico e finanziario e conseguenze per novità per le pensioni

A breve è attesa la presentazione della prima stesura del nuovo iter economico e finanziario che anticipa i provvedimenti che saranno poi inseriti nella nuova manovra e se fino a qualche settimana fa si faceva sempre più strada l’ipotesi di inserimento di ulteriori e importanti novità per le pensioni del momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni, le ultime notizie hanno virato proprio sulla scelta di una nuova riduzione del costo del lavoro per i neo assunti. Si stanno facendo strada le ipotesi di inserimento nel nuovo iter economico di:

privatizzazioni; riforma del catasto; stretta sui pignoramenti; tagli delle imposte sull’occupazione; revisione delle agevolazioni fiscali e delle prestazioni sanitarie.

Sul taglio delle imposte sull’occupazione si sono aperte diverse discussioni, tra chi ne sostiene l’annuncio e chi, invece, ritiene che una nuova reale spinta all’occupazione possa arrivare effettivamente più dall’attuazione di importanti novità per le pensioni come quota 100 e quota 41, che avrebbero anche il vantaggio di collocare finalmente a riposo chi è stato costretto a lavorare sempre più a lungo dalle norme pensionistiche attualmente in vigore. Tra l’altro, si tratterebbe di novità per le pensioni ben più convenienti anche da un punto di vista prettamente economico, considerando che il piano di taglio del costo dell’occupazione, secondo le ultime notizie, costerebbe 15 miliardi di euro a fronte di circa 7 miliardi di euro stimati per la quota 100 e di circa 5 miliardi di euro per la quota 41 per tutti.

Nuovo piano strategico e aspettative per novità per le pensioni

Contestualmente al nuovo iter economico, è atteso anche il nuovo piano strategico, che inizialmente prevedeva anche provvedimenti legate alle novità per le pensioni e a misure assistenziali per le fasce di popolazioni più deboli, ma che, stando alle ultime notizie, non rientrerebbero giù più nello stesso piano.

Risposta per evitare l’infrazione dall’Ue a conseguenze per novità per le pensioni

Insieme al nuovo iter economico, si attendono anche le risposte alle richieste dell’Ue che ha chiesto al nostro Paese misure correttive per 3,4 miliardi di euro senza le quali si correrebbe il rischio di apertura di una nuova procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, che potrebbe solo avere conseguenze negative sull’Italia, e sulle novità per le pensioni in particolare, che continuerebbero ad essere bloccate. L’auspicio è che quanto sarà definito dall’Italia sarà un piano di intervento serio sui conti e non solo giochini contabili che rischierebbero di far perdere ancor più credibilità al nostro Paese, senza considerare lo spettro dell’infrazione.

Presentazione atti finali e ultimi chiarimenti su ultime novità per le pensioni

A giorni, poi, dovrebbero arrivare gli atti finali ufficiali relativi al funzionamento delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 che, a meno di ulteriori slittamenti, come assicurato dallo stesso Dicastero dell’Occupazione, saranno in vigore a partire dal prossimo mese di maggio. E tra le principali attese degli atti finali, tasso di interesse e condizioni delle polizze assicurative, che saranno fondamentali per capire quanto conveniente sarà chiedere la mini pensione per anticipare di qualche anno l’uscita dalla propria occupazione. Ma non solo. Si attendono anche chiarimenti ufficiali relativi a:

possibile estensione della platea delle occupazioni faticose per la richiesta di ape social e quota 41; quota 41 in base all’attività del lavoratore e non il settore dell’azienda; una franchigia di 12 mesi per i sei anni continuativi di impiego in occupazioni faticose.