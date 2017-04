Il pacchetto delle proposte Rai in streaming per vedere la Formula 1 via app RaiPlay si limita a poche gare.

Dove e come vedere prove libere, qualifiche, warm up e gare della Formula 1? Solo Sky propone una triplice possibilità per seguire ogni istante sia sul piccolo schermo e sia sul display del proprio smartphone o tablet. Per prima cosa ecco Sky Sport F1 HD e sulle cinque emittenti dedicate con il mosaico interattivo in alta definizione, intervallate dalle trasmissioni Paddock Live e Paddock Live Show. Quindi lo streaming da smartphone e tablet con Sky Go, app gratuitamente scaricabile, solo per abbonati. Infine c'è Now TV, la piattaforma web per la visione di tutti gli eventi di ogni singolo weekend della Formula 1 senza bisogno di sottoscrivere alcun contratto.

Formula 1 streaming: prova, qualifiche, gara con le piattaforme delle emittenti non italiane

Tra le possibilità per lo streaming ci sono le piattaforme delle emittenti satellitari non italiane. Tra le tante su cui è possibile tentare di vedere prova, qualifiche, gara della Formula 1 ci sono quelle riferite alle emittenti

del Paraguay con Sistema Nacional De Television, di Malta con Public Broadcasting Services Limited, del Kosovo con Radio Television of Kosovo, della Serbia con Radio-televizija Srbije, della Macedonia con Makedonska Radio Televizija, dei Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands, del Lussemburgo con Radio Television Luxembourg, del Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal, della Repubblica Ceca con Ceská Televize, della Slovacchia con Slovenská Televízia.

Il tentativo è possibile, anche se non c'è la certezza che vada a buon fine. Alcune sentenze hanno stabilità l'illegalità di queste soluzioni mentre altre sono state di orientamento opposto. Si resta dunque in attesa di un pronunciamento definitivo da parte dell'Unione europea per scrivere la parola fine su questa vicenda che sta tuttora facendo molto discutere.

Streaming italiano Formula 1

Il pacchetto delle proposte Rai in streaming della Formula 1 via app RaiPlay si limita a poche gare ovvero il Gran Premio del Bahrain del 16 aprile, il Gran Premio di Monaco del 28 maggio, il Gran Premio d'Austria del 9 luglio, il Gran Premio di Gran Bretagna del 30 luglio, il Gran Premio d'Italia del 3 settembre, il Gran Premio di Singapore del 17 settembre, il Gran Premio degli Stati Uniti del 22 ottobre, il Gran Premio del Messico del 29 ottobre, il Gran Premio di Abu Dhabi del 26 novembre. Tutte le altre corse sono trasmesse in differita. Sul sito è disponibile un'ampia sezione sulla Formula 1 con tanto di notizie e aggiornamenti, immagini e video, informazioni su piloti, scuderie e circuiti.

Siti bookmaker per vedere Formula 1 streaming

La novità di questi ultimi tempi che si può sfruttare per vedere in streaming Formula 1 è quella dei siti di bookmaker. Le principali agenzie operanti in Italia propongono le immagini sulle piattaforme web, anche se con una serie di limiti. Come quella relativa al ventaglio ristretto dei Gran Premi trasmessi. Senza dimenticare che questa opportunità è generalmente riservata a chi ha attivato un account ed è attivo nelle puntate online. In ogni caso è un'opzione supplementare per lo streaming delle gare del campionato in corso della Formula 1.