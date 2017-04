MotoGp streaming prova, qualifiche, gara

Si ritorna in pista con la MotoGP e scatta la corsa alla ricerca dei modi per vedere in streaming prove libere, qualifiche, warm up e gare. Il più ampio ventaglio di possibilità lo offre Sky con l'app Sky Go, solo per abbonati anche se gratuitamente scaricabile da tutti, per la visione da smartphone e tablet, e con Now TV per il real time anche su PC senza l'obbligo di stipulare un abbonamento e di equipaggiarsi con un parabola. Attualmente è in vigore la possibilità che prevede di vedere un intero weekend a 9,99 euro, ma solo in caso di precedente sottoscrizione di un ticket. Poi ci sono naturalmente le due emtittenti dedicate arricchiti dal mosaico interattivo per la personalizzazione delle inquadrature.

Le piattaforme dei bookmaker per lo streaming MotoGP

Ci sono poi nuovi modi che stanno trovando spazio per vedere la MotoGP in streaming, come dimostrato dal primo appuntamento stagionale. Si tratta delle piattaforme dei siti dei bookmaker. Non è automatico che siano visibili tutte le gare, anche per la presenza di blocchi geografici. E poi sono presenti limiti associati alla registrazione e alla necessità di aprire un conto, oltre a quelli di dimostrare di essere giocatori attivi.

Siti non italiani e streaming MotoGP

Tra le varie soluzioni per lo streaming della MotoGP ci sono quelle dei siti delle emittenti non italiane. Il condizionale è d'obbligo sia perché non tutti assicurano questa opportunità, e sia per via di un orientamento giudiziario mai unanime. Ci sono ad esempio

l'Ecuador con RedTeleSistema, la Finlandia con Yleisradio Oy, la Georgia con Georgia Public Broadcasting, la Germania con Zweites Deutsches Fernsehen, la Grecia con Ellinikí Radiofonía Tileórasi, l'Honduras con Televicentro, l'Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia, l'Irlanda con Raidió Teilifís Éireann, il Kosovo con Radio Television of Kosovo, il Lussemburgo con Radio Television Luxembourg.

Facciamo presente come sia possibile fare un tentativo per ricevere le immagini in streaming della MotoGP, ma questa con i siti delle emittenti non è comunque una procedura che offre la garanzia al 100%.

MotoGP streaming italiano

L'alternativa in chiaro e per tutti è TV8, raggiungibile sul canale 8 del digitale terrestre, e il suo sito Internet per lo streaming. La programmazione è però limitata a poche gare ed esattamente il Gran Premio del 4 giugno in Italia Mugello, il Gran Premio dell'11 giugno in Spagna Catalunya, il Gran Premio del 25 giugno in Olanda Assen, il Gran Premio del 6 agosto in Repubblica Ceca Brno, il Gran Premio del 13 agosto in Austria Red Bull Ring, il Gran Premio del 10 settembre a San Marino Misano il Gran Premio del 15 ottobre in Giappone Motegi, il Gran Premio del 12 novembre in Spagna Valencia.

Fra le app più interessanti per smartphone e tablet Android, per iPhone e iPad, per BlackBerry e per i terminali equipaggiati con sistema operativo Windows 10 Mobile c'è MotoGP Live Experience 2017. Fra i servizi offerti ci sono il Live Timing, i video, le ultime notizie, il Real Time Tracking, il commento audio live e quello scritto live.