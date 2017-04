Lazio Napoli streaming. Siti web. Dove e come vedere

Lazio Napoli sarà il primo vero spartiacque della stagione per entrambe le squadre. Almeno per quel che riguarda il campionato visto che i biancocelesti devono giocarsi la finale di Coppa Italia contro la Juventus all’Olimpico. I partenopei, invece, eliminati proprio dai bianconeri, restano aggrappati solo al terzo posto e alla possibilità di insidiare anche la Roma seconda per l’accesso diretto, e sarebbe la seconda volta consecutiva, alla competizione calcistica continentale più prestigiosa.

Insomma Lazio e Napoli si sfidano per un’importante fetta del proprio futuro e non possono sbagliare. Il rischio, soprattutto per la squadra di Sarri, è di sprecare il grande lavoro svolto fino a questo punto e di trovarsi con un pugno di mosche tra le mani. Sarebbe una punizione forse eccessiva per una squadra che ha dimostrato di poter ambire al ruolo di protagonista non solo in Italia, ma anche in Europa. Certo serve maggiore continuità e anche esperienza nella gestione delle sfide, ma la giovanissima età di molti calciatori potrebbe fungere da alibi. Saranno in tanti quindi a voler vedere Lazio Napoli in streaming.

E sono tanti pure i siti web che possono aiutare gli indecisi, quelli che non sanno ancora dove e come vedere questa sfida tanto delicata quanto affascinante.

Lazio Napoli Biglia e De Vrij in forte dubbio

Simone Inzaghi dovrà fare i conti con qualche assenza importante. Certa quella di Marchetti che non potrà quindi difendere la porta biancoceleste. Al suo posto è già pronto Strakosha. Ma anche Biglia e De Vrij sono in forte dubbio a causa di problemi fisici che ne mettono a rischio la partecipazione a una sfida così delicata. Centrocampo a cinque con Lukaku, Parolo, Lulic, Milinkovic e Basta. Anderson e Immobile formeranno il tandem d’attacco.

Lazio Napoli Albiol e Mertens dal primo minuto

Rispetto alla formazione schierata nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus Sarri probabilmente farà indossare al suo Napoli il vestito più classico visto il probabile ingresso in campo di Albiol e di Mertens fin dal primo minuto.

Nel settore nevralgico l’inamovibile capitan Hamsik dovrebbe essere assistito dalla coppia Jorginho-Allan. In avanti ritorna la formula del tridente leggero con Callejon, Insigne ed appunto Mertens. Milik, partirà dalla panchina in un percorso di recupero che si sta rivelando complesso. Ma si poteva immaginare dopo un infortunio così grave.

Dove e come vedere Lazio Napoli in streaming

Per quel che riguarda la liceità di questa modalità bisogna tenere presente che non esiste un pronunciamento omogeneo e chiaro dei tribunali europei e quindi a volte l'evento prescelto non si potrà vedere per l'intervento di blocchi geografici. Anche le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, rispettivamente Sky Go e Mediaset Play, offriranno questo servizio gratuitamente solo agli abbonati con la telecronaca in italiano. Interessante l'offerta di Now Tv che offre, con la stessa qualità dell'emittente di Murdoch, le immagini in streaming gratis per quattordici giorni oppure, per chi volesse, anche l'acquisto di un solo evento senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento.