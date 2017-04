Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 spazi per pensioni effettivi in iter economici

Quali possibilità reali di inserimento di concrete e importanti novità per le pensioni si prospettano nei nuovi iter economici in arrivo? Le ultime notizie, nonostante la fiducia, gli annunci e le speranze di qualche ultime settimane, confermano, ancora una volta, che ci sarebbero pochi spazi per pensare ad un effettivo inserimento di profonde novità per le pensioni nel nuovo iter economico a breve da presentare e che, come ogni anno, preannuncia le misure che potrebbero diventare ufficiali nella nuova manovra.

Spazi e possibilità effettive per ulteriori novità per le pensioni

Ad aprire nuovi possibili spazi di inserimento di ulteriori novità per le pensioni nei nuovi iter economici le elezioni amministrative, che potrebbero dare un segnale che qualcosa di positivo si potrà fare per le novità per le pensioni, soprattutto considerando che dai recenti sondaggi condotti tra i cittadini, tra le priorità da loro stessi indicate e sui cui l’esecutivo, si augurano, lavorerà concretamente, vi sono:

novità per le pensioni; novità per l’occupazione; questione immigrazione; stipendi.

Novità per le pensioni, dunque, sarebbero strettamente collegate al rilancio dell’occupazione e alla questione stipendi, considerando che solo attraverso modifiche pensionistiche come quota 100 o quota 41 per tutti si potrebbe modificare l’attuale sistema, permettendo finalmente ai lavoratori più anziani, ora costretti a rimanere ancora a lavoro a causa delle attuali norme pensionistiche, di andare in pensione, liberando nuovi posti che potrebbero essere occupati da nuovi giovani che, darebbero nuovo impulso alla produttività, essendo gli esperti conoscitori delle nuove tecnologie, e anche ai consumi, iniziando a percepire stipendi fissi che potrebbero impiegare in nuove spese.

A sostenere, però, la possibilità di portare avanti in maniera concreta novità per le pensioni importanti anche la lenta ‘decadenza’ del Ministro dell’Economia, da sempre contrario all’attuazione di novità per le pensioni, che continua a non considerate prioritarie per un rilancio dell’economia italiana; ma anche la possibilità di attuazione di quelle misure ipopolari, come tagli di agevolazioni, detrazioni fiscali, ma anche revisione di alcune stesse tipologie di pensioni, come baby pensioni, pensioni di invalidità, pensioni di guerra, da cui si potrebbero recuperare nuovi soldi da rimpiegare poi in successive misure positive per tutti, novità per le pensioni positive comprese, e che seppur impopolari non avrebbero ripercussioni sull’attuale premier che non dovrà ripresentarsi come candidato per cui non ha interesse a mantenere alti i consensi, ma a recuperare soldi per andare avanti con provvedimenti necessari sì.

Vi sarebbero, dunque, le ideali condizioni perché l’attuale esecutivo si stacchi dalle strategie del precedente, andando avanti in maniera autonoma, avendo, tra l’altro, il sostegno di ex Ncd e Mdp per il rilancio di ulteriori novità per le pensioni da preferire nettamente alla revisione delle imposte sull’occupazione. A concedere ulteriori reali spazi di inserimento di novità per le pensioni nei nuovi iter economici anche gli annunci di prossime eventuali novità come:

revisione delle agevolazioni; definizioni di indici del benessere; revisione delle prestazioni sanitarie.

Si tratta di misure che, cercando di riportare equilibrio generale, permetterebbero un recupero di risorse che potrebbero essere redistribuite in maniera più equa tra tutti e potrebbero essere anche usate per successive novità per le pensioni positive per tutti.

Spazi minori per ulteriori novità per le pensioni e misure alternative

Se, però, si decidesse davvero di andare avanti con il nuovo taglio delle imposte sull’occupazione, non ci sarebbero margini di inserimento di ulteriori novità per le pensioni nel nuovo iter economico, perché si tratterebbe di una misura da costo stimato di 15 miliardi di euro, troppi, che potrebbero, per il Dicastero dell’Occupazione, rilanciare l’occupazione giovanile ma meno, secondo tanti, rispetto alle più vantaggiosi e convenienti novità per le pensioni come quota 100 e quota 41 per tutti che, tra l’altro, sarebbero anche meno costose: per la quota 100 servirebbero, infatti, circa 7 miliardi di euro, mentre per la quota 41 per tutti, circa 5 miliardi di euro.

Inoltre, se come per le misure correttive da 3,4 miliardi di euro da presentare alla Comunità si decidesse di non fare nulla di importante ma procedere solo a giochi e sistemazione dei conti, per non perdere consensi in vista delle prossime elezioni, di certo non arriverebbe alcun cambiamento peggiorativo ma resterebbe, allo stesso tempo, tutto bloccato, di nuovo, anche per quanto riguarda le novità per le pensioni.