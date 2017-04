Pensioni ultime notizie e prospettive novità della settimana per novità mini pensioni, quota 100, quota 41

La settimana che si appresta a iniziare potrebbe rivelarsi importante sin dai primi giorni: si attendono, infatti, esiti di appuntamenti importanti, sia a livello interno, che a livello comunitario. L’esecutivo si prepara infatti a:

presentazione del piano nazionale strategico; presentazione della prima bozza del nuovo iter economico e finanziario; presentazione delle misure correttive alla Comunità.

E lo scenario politico in cui si dovrà muovere è decisamene confuso, tra riorganizzazione interna delle forze politiche e discussioni su possibili alleanze in vista di elezioni politiche subito.

Presentazione del piano nazionale strategico e attese per novità per le pensioni

Secondo le ultime notizie, a inizio settimana dovrebbe essere presentato il piano nazionale strategico, ma non vi è alcuna conferma né certezza dei tempi che potrebbero tranquillamente anche slittare. Ma si tratta di un documento per cui, stando alle ultime notizie sui possibili contenuti, non è particolarmente atteso per quanto riguarda le novità per le pensioni. Inizialmente si era detto che avrebbe potuto comprendere anche eventuali novità per le pensioni e un capitolo dedicato a interventi di assistenza e aiuto ai più indigenti, misure che però ora non rientrerebbero più nello stesso documento.

Presentazione del nuovo documento di programmazione economica e aspettative per novità per le pensioni

Tra gli appuntamenti cruciali della settimana, la presentazione della prima bozza del documento di programmazione economica che, stando alle ultime notizie, proprio a inizio settimana e che si preannuncia cruciale. Le misure da inserirvi, che pongono le basi per i provvedimenti che dovranno essere approvati a fine dicembre con la nuova manovra, stanno dividendo esecutivo, maggioranza e le altre forze politiche e le ulteriori novità per le pensioni, che avrebbero dovuto esservi comprese, non ovviamente in questa prima stesura dati i tempi stretti, ad oggi risultano incerte.

Tra piani di privatizzazioni, aumento delle imposte, riforma del catasto, stretta sui pignoramenti, piano di riduzione delle agevolazioni fiscale e revisione della spesa pubblica, infatti, sembra che le novità ulteriori per le pensioni, che avrebbero dovuto essere al centro delle nuove discussioni tra esecutivo e forze sociali, importanti per una revisione dell’attuale sistema ma, soprattutto, per dare nuova spinta al necessario rilancio dell’occupazione, potrebbero essere, diciamo, sostituite dalla nuova ipotesi di taglio delle imposte sull’occupazione. Le ultime notizie, infatti, riportano tale annuncio arrivato dallo stesso Dicastero dell’Occupazione, anche se si tratta, ancora una volta, di una misura che non convince.

Comporterebbe, infatti, un investimento di 15 miliardi di euro per un risultato incerto, tendente al deludente, tanto quanto si è rivelata la nuova norma per l’occupazione approvata dal precedente esecutivo, a fronte di investimenti minori per le importanti, e tanto richieste da tempo, novità per le pensioni come quota 100 (per cui servirebbero circa 7 miliardi di euro) e novità per le pensioni di quota 41 per tutti (per cui servirebbero circa 7 miliardi di euro). Perché, allora, una volta per tutte, considerando la disponibilità di questi 15 miliardi di euro, non si decide di dare finalmente concretezza a modifiche reali dell’attuale sistema?

Presentazione delle misure correttive alla Comunità e conseguenze per le novità per le pensioni

Insieme alla prima stesura del nuovo documento di programmazione economica, l’esecutivo in questi primi giorni della settimana si prepara a presentare alla Comunità le misure correttive richieste da 3,4 miliardi di euro, un appuntamento, come attestato dalle ultime notizie, obbligatorio e necessario per evitare che la stessa Comunità apra una nuova procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese. Il rischio di arrivare a ciò si potrebbe correre se le misure non soddisfacessero le richieste comunitarie. E gli effetti di una procedura di infrazione sarebbero del tutto negativi: ogni provvedimento si bloccherebbe, novità per le pensioni comprese, nonostante le richieste da parte della stessa Comunità di mettere a punto misure per rilanciare l’occupazione giovanile, e sarebbe sempre più serrata il controllo da parte della Comunità su ogni provvedimento che l’Italia si appresterebbe ad attuare.

Dalla presentazione delle correzioni, si potrà capire se si ha intenzione di impegnarsi su cambiamenti reali e profondi o solo di portare avanti giochini contabili per far quadrare i conti. Questo, molto probabilmente, sarebbe lo scenario da temere e che rischierebbe di continuare a bloccare le novità per le pensioni, al momento sostenute da alcuni pro, come:

necessità dichiarata di rilancio dell’occupazione; ultime notizie allarmanti sul fenomeno della migrazione dei giovani; prospettiva di elezioni politiche subito.

Riorganizzazione delle forze politiche, alleanze e impatto su novità per le pensioni

Proprio in vista di eventuali elezioni, le diverse forze politiche si stanno riorganizzando, sia internamente, lì dove vi sono situazioni da sistemare, come le ultime notizie sul centrodestra e le scissioni interne del centrosinistra, e nuovi assetti tra i pentastellati, sia a livello di alleanze, con una probabile ritrovata pace nello stesso centrodestra. Ma la prospettiva delle elezioni subito divide: c’è chi le rilancia, ma in tal caso le misure in discussione nel nuovo iter economico potrebbero subire una battuta d’arresto e rendere vana ogni decisione finora presa, e chi, invece, continua ad esprimere appoggio all’attuale esecutivo, pur con riserve e nuove richieste, come quelle arrivate da parte degli scissionisti della maggioranza, per permettere all’Italia di mantenere quella minima stabilità seppur precaria, raggiunta ma importante perché si riescano a mantenere gli impegni fissati, sia a livello interno che a livello comunitario.