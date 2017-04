Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Casaleggio, Renzi, Berlusconi

Mentre si aprono diversi scenari su nuove elezioni, tra chi vorrebbe anticiparle e chi invece senza un adeguato sistema di voto ritiene che non se ne debba nemmeno parlare, chi è alla ricerca di nuove alleanze per riuscire a garantire eventualmente una maggioranza sicura, e chi pensa a riorganizzazioni interne ancora da portare a compimento in maniera efficace, resta sempre al centro dei dibattiti la questione sulle novità per le pensioni, che sono tornate prepotentemente in discussione e in tutti i programmi dei diversi schieramenti politici, ognuno con proposte proprie in merito.

Le ultime affermazioni di Casaleggio e impatto su novità per le pensioni

Decisamente chiara, e forte, la posizione di Davide Casaleggio, figlio ed erede di Gianroberto nei pentastellati, che ha parlato di un cambio di strategia all'interno dei pentastellati, di nuovi modelli di selezione della classe dirigente per una forza che è tornata a riconquistare sempre più consensi tra gli italiani. E ha rilanciato su assegno universale, che dovrebbe essere finanziato secondo Casaleggio dai tagli alle ricche pensioni delle alte cariche pubbliche, e sulle novità per le pensioni di revisione dell'attuale sistema. Sappiamo, infatti, che da sempre i pentastellati puntano a modificare le attuali norme pensionistiche con proposte di importanti novità per le pensioni, da quota 100 a quota 41 per tutti, a cancellazione delle elevate pensioni degli alti esponenti istituzionali e ora più che mai sembra che i penstallati, forse anche per riconquistare i consensi e i voti degli italiani, vogliano rilanciare sulla necessità di profonde novità per le pensioni.

Le ultime affermazioni di Renzi e conseguenze per novità per le pensioni

Mentre attende l’esito delle primarie del centrosinistra che qualche giorno fa lo hanno visto in vantaggio verso la nuova segreteria rispetto agli sfidanti, attuale ministro della giustizia e presidente della Regione Puglia, l’ex premier Matteo Renzi rilancia sulle novità per le pensioni annunciando di essere pronto a portare termine una revisione strutturale delle attuali norme previdenziali. Dopo il via ibera, d’accordo con le forze sociali, delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, Renzi, dunque, sembrerebbe intenzionato a continuare sulla strada di attuazione di ulteriori novità per le pensioni.

Ma si tratta di un annuncio che lascia perplessi, considerando che anche a inizio del suo mandato aveva chiaramente detto di essere pronto a modificare, anche non stravolgendola, l’attuale struttura delle regole pensionistiche in vigore, cosa poi non fatta se non con soluzioni tampone che, come nel caso della staffetta, non si sono rivelate per nulla efficaci. Tutt’altro. Resta, dunque, da capire se le sue ultime affermazioni siano state fatte con cognizione di causa e concretezza o solo per arrivare ad una riconquista di voti prima delle primarie e in vista di elezioni subito. All’annuncio di un nuovo iter per la realizzazione di concrete e importanti novità per le pensioni, si affianca quello già reso noto tempo fa di ipotesi di assegno universale da erogare però solo a chi dimostra di essere alla ricerca attiva di un nuovo impiego o a chi frequenta corsi di formazione o specializzazione per un reinserimento nel mondo occupazionale.

Le ultime affermazioni di Berlusconi e conseguenze su novità per le pensioni

Non apre a spiragli di elezioni subito, invece, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che ha chiaramente affermato come senza l’approvazione di un certo sistema di voto, è inutile anche solo parlare di elezioni subito. Allo stesso tempo, Berlusconi, però, rilancia sull’importanza di alcune misure, da taglio delle imposte su famiglie e imprese a questione occupazionale e aumenti delle pensioni più basse, aprendo, proprio perché strettamente collegate al rilancio dell’occupazione giovanile, alle novità per le pensioni di uscita prima, con particolare appoggio alla novità per le pensioni di quota 100. Nelle intenzioni di Berlusconi, anche un assegno universale sul modello proposto da Renzi e cioè non di mera erogazione di denaro, che porterebbe tutti a non lavorare, ma strettamente collegata alla ricerca attiva di un nuovo impiego o alla partecipazione a corsi di formazione o di specializzazione.