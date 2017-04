Bologna Roma streaming. Siti web. Dove e come vedere

Il Bologna dovrà riscattarsi per la sconfitta di Firenze e più in generale per una stagione alquanto deludente. Spalletti ha dovuto caricare i suoi dopo l’uscita dalla Coppa Italia contro la Lazio

Il Bologna di Donadoni dovrà battere un colpo contro la Roma davanti ai suoi tifosi. I felsinei si devono fare perdonare la sconfitta di Firenze e più in generale una stagione alquanto deludente se si considerano le premesse dalle quali si partiva. Ecco perché Spalletti ha dovuto caricare per bene i suoi dopo l’uscita dalla Coppa Italia per mano della Lazio. Non c’è tempo per recriminare, né tantomeno di pensare al futuro e a quel che sarà.

C’è invece ancora un obiettivo, per quanto lontano e allo stato dei fatti quasi impossibile da raggiungere, per cui lottare. Raggiungere la Juventus sarebbe davvero un sogno. Ma i sogni per avverarsi hanno bisogno di certezze. E vincere a Bologna sarebbe una buona base per costruire l’ultima fase della stagione.

Vedere Bologna Roma in streaming attraverso la ricerca dei siti web più adatti sarà l’occupazione delle prossime ore per quei tifosi che non potranno andare allo stadio e che non hanno un abbonamento alla pay per view. Molti staranno anche organizzando dove e come vedere questi novanta minuti così importanti per entrambe le squadre.

Bologna Roma Destro l’ex con il dente avvelenato

Chi ha visto Donadoni preparare la sfida alla Roma nelle ore precedenti al fischio di inizio, racconta senza dubbio un tecnico molto concentrato sulla sfida e sul modo migliore per affrontare i giallorossi. Le indiscrezioni vorrebbero un Bologna abbottonato e accorto in difesa, con la cerniera davanti a Mirante composta da Gastaldello, Maietta e Torosidis.

Mentre Mbaye e Krejci agiranno sulle fasce e nel settore nevralgico del campo Pulgar avrà le chiavi della regia del gioco felsineo, con Nagy e Dzemaili mezzali. Ovviamente le speranze del popolo rossoblù sono affidate a Destro l’ex con il dente avvelenato che sarà assistito da Verdi.

Bologna Roma De Rossi e Strootman in mediana

L’uscita di scena dalla Coppa Italia nella maniera più brutta, cioè per mano dei cugini laziali, avrà lasciato senza dubbio qualche strascico nello spogliatoio giallorosso alle prese anche con le dichiarazioni di Spalletti sul suo futuro.

Ma bisogna chiudere al meglio questa stagione e non si può perdere tempo a tracciare scenari plausibili o meno. Il tecnico di Certaldo schiererà Szczesny in porta, davanti a lui il trio Manolas, Rudiger e Fazio. Sulle corsie Peres a destra ed Emerson a sinistra, mentre De Rossi e Strootman giocano in mediana. Alle spalle di Dzeko i soliti Salah e Nainggolan, ma occhio a Perotti.

Dove e come vedere Bologna Roma in streaming

Dove e come vedere Bologna Roma in streaming è la domanda che i tifosi delle due squadre si staranno facendo con maggiore frequenza in queste ore che mancano al tanto atteso fischio di inizio. Soprattutto quelli che non hanno sottoscritto un abbonamento alla pay per view per godersi le partite standosene comodamente seduti a casa e quelli che non riusciranno nemmeno ad andare allo stadio staranno iniziando le grandi manovre per usufruire di questa possibilità.

C’è chi si organizza per recarsi da un amico oppure in qualche locale che trasmette il match. Molti invece hanno imparato a ricercare quei siti web delle emittenti non italiane che potrebbero mandare le immagini di Bologna Roma in streaming. Tra i tanti siti ecco una carrellata di quelli che potrebbero essere utili: Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann.

A questi vanno aggiunti Sky Go e Mediaset Play, ovvero le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, che tra l’altro, offrono anche il vantaggio della telecronaca in lingua italiana. Da non sottovalutare nemmeno l’offerta di Now Tv, ulteriore astro della galassia Sky, che consente di vedere gratuitamente la propria piattaforma per quindici giorni, oltre che di acquistare anche un singolo evento senza la necessità di abbonarsi. E di contare su una qualità analoga a quella dell’emittente di Murdoch. Infine resta da valutare l’alternativa dei siti dei bookmakers che però presentano alcuni limiti come quello di non offrire la certezza di seguire tutte le sfide di campionato e di richiedere l’obbligo di iscrizione alla propria piattaforma oltre il fatto di dimostrarsi attivi.