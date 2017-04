Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 elezioni subito con rischio ingovernabilità per rilancio pensioni

Mentre c’è chi continua a garantire appoggio all’attuale esecutivo fino alla naturale scadenza, l’anno prossimo, della legislatura, per consentire all’Italia di onorare gli impegni sia a livello interno, con il nuovo iter economico, sia a livello comunitario, con la presentazione delle misure di correzione da 3,4 miliardi di euro richiesteci dalla Comunità e senza le quali si rischia di andare incontro ad una nuova procedura di infrazione, c’è anche chi continua a chiedere elezioni politiche subito e proprio in vista di questa possibilità i diversi schieramenti politici si riorganizzano e si parla di possibili alleanze tali da garantire una maggioranza sicura per non correre il rischio di ingovernabilità, prospettiva che non sarebbe assolutamente positiva per le novità per le pensioni.

Elezioni subito e conseguenze su novità per le pensioni

E’ necessario, infatti, allontanare la possibilità di ingovernabilità che non permetterebbe ad un eventuale nuovo esecutivo di far nulla e andare avanti. Tanti sono, infatti, gli schieramenti politici che ormai stanno diventando sempre più protagonisti della scena, ognuno dei quali punta a particolari obiettivi per i nuovi iter economici, cosa che potrebbe comportare il rischio di entrare sì in Parlamento ma senza governabilità, data la frammentazione, facendo, di conseguenza, svanire ogni obiettivo posto. Stesso discorso, potremmo dire, vale anche per il fatto che non ci si sta impegnando particolarmente per raggiungere un accordo su un nuovo sistema di voto.

E si tratta di una situazione dimostrata dalla mancata nomina nel Gruppo Affari Costituzionali di Palazzo Madama del candidato dell’attuale maggioranza, a favore di un alfaniano, cosa che mette chiaramente in luce la mancanza di volontà di arrivare ad un sistema di voto certo a causa di una frammentazione che però il Paese non può permettersi. Non si tratta di una situazione chiara che fa virerebbe la strada verso l’approvazione di contestuali novità per le pensioni che tutti chiedono ma che ancora non si riescono ad approvare.

Frammentazione politica necessaria da sistemare per ulteriori novità per le pensioni

Solo attraverso una sorta di nuovo ordine da ristabilire a livello politico, decidendo prima un sistema di voto che vada per tutti, si potrà continuare a perseguire l’obiettivo di una revisione delle attuali norme pensionistiche che per diventare realtà hanno bisogno che vi sia condivisione di intenti, cosa che al momento non sembrerebbe esserci, considerando che se fino a qualche settimana fa si parlava di introduzione di ulteriori e importanti novità per le pensioni nel nuovo iter economico, le ultime notizie parlano dell’ipotesi di un nuovo taglio delle imposte sull’occupazione, misura che richiederebbe ben 15 miliardi di euro, più, dunque, dei 7 miliardi di euro necessari per la quota 100 e dei 5 miliardi di euro circa necessari per la quota 41 per tutti senza alcun onere, ma su cui non tutti sono d’accordo.

L’attuale frammentazione potrebbe portare effettivamente alla realizzazione di ogni annuncio fatto, compresi quelli relativi alle diverse novità per le pensioni, per dimostrare che qualcosa sta realmente cambiando e che si sta davvero ponendo l’attenzione sulle reali richieste dei cittadini. Ma, al contrario, potrebbe anche continuare a bloccare tutto, proprio a causa delle divergenze.