Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 finalmente ammessi errori

Alle soglie della prima presentazione del nuovo iter economico, in programma il prossimo 10 aprile, e della presentazione delle misure correttive da 3,4 miliardi di euro che ci sono state richieste dalla comunità e senza le quali l’Italia rischia di andare seriamente incontro all’apertura di una nuova procedura di infrazione, e in un momento di concitazione politica, tra riorganizzazioni interne, scissioni e possibili inedite alleanze, ecco che finalmente arrivano le ammissioni dei diversi errori finora compiuti che hanno rappresentato un vero e proprio spreco di denaro senza riuscire a mettere in campo alcun provvedimenti strutturale e importante per permettere realmente all’Italia di tornare a crescere.

Le ammissioni degli errori compiuti e impatto su novità per le pensioni

I diversi errori compiuti e ammessi includono:

introduzione di bonus che si sono rivelati inconsistenti e inutili per migliorare effettivamente le condizioni di vita delle famiglie italiane, come quello da 80 euro; norma per l’occupazione introdotta dal precedente esecutivo, che non ha effettivamente rilanciato l’occupazione come si voleva; norme pensionistiche attuali, che si è ammesso di aver approvato per le contingenze economiche di allora.

E si tratta di errori che chiaramente mettono in risalto scelte sbagliate di strategie che si pensava potessero avere risultati positivi ma che poi hanno dimostrato tutto il contrario: i bonus non hanno rilanciato come si era immaginato i consumi generali, la norma per l’occupazione non ha portato ad una effettiva ripresa importante del mercato occupazionale, soprattutto giovanile, che era quello che si voleva maggiormente sostenere, e il sistema attuale, pur garantendo risparmi per ben 80 miliardi di euro fino al 2021, pur considerato l’unico in grado di garantire sostenibilità finanziaria ad una Italia decisamente in crisi, d’altro canto ha decisamente sconvolto gli equilibri dei lavoratori, penalizzando fortemente soprattutto alcune categorie di lavoratori, come coloro che sono entrati giovanissimi nel mondo occupazionale, a 14-15 anni, e coloro che sono impiegati in occupazioni faticose. Il tutto a fronte di investimenti miliardari che avrebbero potuto essere impiegate in maniera diversa.

Investimenti errati e benefici se investiti in novità per le pensioni importanti

Per risolvere gli errori nati dalle regole di pensione attuali, piuttosto che investire miliardi di una norma per l’occupazione che si pensava già si sarebbe potuta rivelare inutile, così come in tanti ritengono essere le attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, ancora troppo limitate e soprattutto non strutturali ma ancora sperimentali, si sarebbe potuto scegliere di cambiare l’attuale sistema. Ben 24 i miliardi di euro che sono stati spesi per introdurre le norme per l’occupazione a favore della stabilizzazione dei nuovi occupati che si sono rivelate inutili e i dati lo dimostrano: dopo i primi mesi di boom di assunzioni stabili, infatti, la situazione occupazionale italiana, ad oggi, è ancora decisamente negativa. Le occupazioni a tempo indeterminato sono notevolmente calati e i giovani, che rappresentano la vera possibile spinta alla nuova crescita economica, attraverso un nuova spinta alla produttività, sono ancora fuori dal mondo occupazionale.

Gli stessi soldi, se investiti in importanti novità per le pensioni, avrebbero permesso l’avvio di un nuovo ciclo economico produttivo, passando attraverso rilancio di occupazione giovanile, spinta all’efficienza, nuova spinta ai consumi, con conseguenze positive anche per una nuova crescita demografica italiana. E il denaro investito per la nuova norma per l’occupazione sarebbe anche avanzato. A conti fatti, infatti, secondo le stime:

per novità per le pensioni di quota 100 servirebbero circa 7 miliardi di euro; per novità per le pensioni di quota 41 servirebbero circa 5 miliardi di euro; per l’introduzione dell’assegno universale servirebbero 10 miliardi.

Eppure, nonostante conti che quadrano, e quadravano, e vantaggi che le novità per le pensioni dichiaratamente porterebbero, sia in termini di rilancio occupazionale, sia in termini di risparmi, nulla è stato fatto e la strada per riuscirci si prospetta ancora decisamente lunga e tortuosa.